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TVF ve Gratis'ten Tarihi Sponsorluk Anlaşması

Türkiye Voleybol Federasyonu, Gratis ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde voleybolun yükselişi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 18:48
TVF ve Gratis'ten Tarihi Sponsorluk Anlaşması

TVF, Gratis ile Sponsorluk Sözleşmesi İmzaladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Gratis ile önemli bir sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Esma Sultan Yalısı'ndaki imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, Gratis'ten Çoklu Kanal Satış Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demirci, Finans Genel Müdür Yardımcısı Remzi Aydın, Pazarlama Müdürü Irem Meriç ve İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Gündüz katıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da bu önemli anı takip etti.

Başkan Üstündağ: "Türk Voleybolu Dünya Çapında Başarılar Elde Ediyor"

TVF Başkanı Üstündağ, törendeki konuşmasında, ay-yıldızlı ekibin 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ne 4'te 4 yaparak başladığını hatırlattı. "Türk voleybolunun, dünyada neler yaptığını görüyoruz. Çin'den 4'te 4 yaparak döndük. Güzelliği bize yaşatan oyuncularımıza teşekkür ediyorum," dedi.

Üstündağ, Türk voleybolunun sürekli takdir topladığını ve bu başarı için güçlü bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. "Sponsorluk başarıya giden yolda çok önemli. Bugün Gratis bizim yol arkadaşımız, değer ortağımız ve sponsorumuz. Voleybol, Gratis'i çok sevdi. Aramıza yeni katılan Gratis ailesine 'Hoş geldiniz' diyorum. Birlikte 3 yıl başarılarla dolu bir yolculuğa çıkacağız," şeklinde konuştu.

Gratis Genel Müdür Yardımcısı Demirci: "Anlamlı Bir Gün"

Gratis'i temsilen konuşan Aykut Demirci, firmanın 2009'da kurulduğunu hatırlatarak ilk kez böyle bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirtti. "Şirketi kurarken, bize değer katacak sponsorla çalışmak en büyük hayallerimizdendi. Bugün bu hayali gerçekleştiriyoruz. Üç yıl sürecek sponsorlukta sporcumuzla birlikte sevinip, kutlayacağız. Gelecek nesillerin spora yönelmesi için var gücümüzle çalışacağız," ifadelerini kullandı.

Kaptan Simge: "Bu İş Birliği ile Güzel Başarılara İmza Atacağız"

A Milli Takım Kaptanı Simge Aköz, Gratis ile yapılan iş birliğinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. "Çin'de başarılı sonuçlarla döndük. Genç kadromuzla beklentilerin üzerinde performans gösterdik. Sponsorlar, bizim zorlu yolculuğumuzda çok önemli. Gratis, kadına verdiği değer ile bu yolda birlikte yürüyebileceğimizin sinyallerini veriyor. Bu iş birliği bizi çok mutlu etti," dedi.

Tören, sponsorluk sözleşmesinin imzalanması ve karşılıklı hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Gratis ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Esma Sultan...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Gratis ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Esma Sultan Yalısı'ndaki imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (sağ 3), A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz (sağ 2), Gratis'ten Çoklu Kanal Satış Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demirci (sol 3), Finans Genel Müdür Yardımcısı Remzi Aydın (sol 2), Pazarlama Müdürü İrem Meriç (sağda), İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Gündüz (solda) katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Gratis ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Esma Sultan...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Gratis ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Esma Sultan Yalısı'ndaki imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (sağ 3), A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz (sağ 2), Gratis'ten Çoklu Kanal Satış Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demirci (sol 3), Finans Genel Müdür Yardımcısı Remzi Aydın (sol 2), Pazarlama Müdürü İrem Meriç (sağda), İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Gündüz (solda) katıldı.

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