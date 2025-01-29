Twente-Beşiktaş Maçına Doğru: Oosting'dan Kararlılık Mesajı

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting Açıklamalarda Bulundu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Hollanda temsilcisi Twente'de teknik direktör Joseph Oosting, zorlu bir maç geçireceklerini ancak kazanarak play-off turuna yükselmek istediklerini söyledi.

Hücum Odağı ve Hedefler

Enschede kentindeki De Grolsch Veste Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Oosting, Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergilediklerini ifade etti. "İsteğimiz bir tur daha atlamak. Zor olacak ama bunu istiyoruz. Sahamızda oynamamız güzel olacak. Hücum odaklı oynayacağız. Play-off turuna yükselmek için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Beşiktaş'ın Gücü ve Takım Stratejisi

Joseph Oosting, Beşiktaş'ın kaliteli oyunculara sahip olduğuna dikkat çekti. "Yeni bir teknik direktörleri var. Ekstra 6 numara ile oynuyorlar. Maçın favorisi yok. İki takımın da hedefi aynı. Daha cesaretli oynamalıyız. Beraberlik de bize yaramıyor. Galip gelerek play-off turuna çıkmak istiyoruz," açıklamalarında bulundu. Oosting, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen 23 yaşındaki stoper Mees Hilgers'in yarın sahada olacağını da belirtti.

Michel Vlap: “Savaşacağız ve Kazanacağız”

Twente'nin Hollandalı orta saha oyuncusu Michel Vlap, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sergiledikleri performanstan gurur duyduklarını dile getirdi. Vlap, "Güçlü bir takımla karşılaşacağız. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. Kendimizi gösterebildik. UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansımızdan gurur duyuyoruz. Daha fazla puan alabilirdik. Bunun için üzgünüz. Her maçtan zevk aldık. Yarın tek hedefimiz var. Savaşacağız ve kazanacağız. Takım halinde oynarsak çok şey başaracağımızı düşünüyorum," şeklinde görüş belirtti.