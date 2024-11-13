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UCI Nirvana Gran Fondo World Series 15 Kasım'da Başlıyor

Antalya'da 35 ülkeden 880 bisikletçinin katılacağı UCI Nirvana Gran Fondo World Series, 15 Kasım'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:58
UCI Nirvana Gran Fondo World Series 15 Kasım'da Başlıyor

UCI Nirvana Gran Fondo World Series 15 Kasım'da Başlıyor

Antalya'da düzenlenecek olan UCI Nirvana Gran Fondo World Series, 15 Kasım'da başlamaya hazırlanıyor. Yarışmada, 35 ülkeden 880 bisikletçi yeteneklerini sergileyecek.

Organizasyon Destekleniyor

Bu büyük organizasyon, Nirvana Hotels ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle gerçekleştiriliyor. Bu yıl, yarışmanın dördüncüsü düzenlenmekte.

Parkurlar ve Etaplar

UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na giden zorlu yolların başlangıç noktası olan bu yarış, toplamda 98 kilometre uzun, 66 kilometre kısa, 20 kilometre zamana karşı ve 66 kilometre paracycling parkurlarını içermektedir. Yarış, 17 Kasım'da sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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