UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Biletleri Satışta!

14-16 Mart tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nın biletleri için heyecan verici bir duyuru yapıldı. Bu yıl Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından onaylanan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecek olan prestijli organizasyon için bilet satışı başladı.

Yarışlara Katılmak İçin Biletler Online Satışta

Konu hakkında yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek etkinlikte Konya Olimpik Veledromu'nda yer alacak yarışları izlemek isteyen bisiklet severler, biletlerini internet üzerinden satın alabilecek.

Bilet Fiyatları ve Öğrenci İmkanları

Etkinliğe katılım için belirlenen bilet fiyatları tek gün girişi için 50 lira, üç günlük kombine girişi için ise 100 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlik kartları ile etkinliği ücretsiz takip etme fırsatına sahip olacak. Bu nedenle, genç bisiklet tutkunlarını etkinliğe davet ediyoruz.

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 14-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olması, Konya için büyük bir spor etkinliği olmanın ötesinde, bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlayacak bir organizasyon olarak öne çıkıyor.