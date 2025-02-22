Udinese'de Lucca'nın Penaltı Tartışması Maçın Akışını Değiştirdi

Udinese'de Penaltı Drama: Lucca Oyundan Alındı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Udinese, Lecce'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak, maçın başrollerinden biri olan Lorenzo Lucca, penaltı kullanma konusunda yaşanan tartışmalarla gündeme geldi.

Açılış Golü ve Olaylar

Maçın 32. dakikasında penaltıdan takımını öne geçirerek 1-0'lık skoru elde eden Lucca, maçın ilerleyen dakikalarında takım arkadaşlarıyla yaşadığı penaltı tartışması yüzünden oyundan alındı. Udinese, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi ve Lucca'nın kaydettiği penaltı golü, galibiyetin anahtarı oldu.

Tartışmalı Penaltı Kullanımı

Karşılaşmada VAR müdahalesiyle kazanılan tartışmalı penaltıda, takımın kaptanı ve penaltıcısı Florian Thauvin yerine, Lucca topun başına geçti. Bu durum, takım arkadaşları arasında olumsuz bir tepkiyle karşılanırken, hakem de Lucca'nın duraksaması ve yaşanan tartışma nedeniyle oyuncuya sarı kart gösterdi.

Lucca, 24 yaşındaki genç oyuncu olarak penaltıyı başarılı bir şekilde kullanarak takımını öne geçirdi fakat gol sonrası takım arkadaşlarının tepkileri dikkat çekti. Penaltı atışının arkasındaki fırtına dinmezken, Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Lucca’yı golünden sadece 4 dakika sonra, 36. dakikada oyundan aldı.

Maç sonunda Lucca’nın yaşadığı olay, hem futbol camiasında hem de taraftarlar arasında geniş yankı buldu. Udinese'nin galibiyeti bu tartışmanın gölgesinde kaldı.