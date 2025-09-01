Udinese, Nicolo Zaniolo'yu Sezon Sonuna Kadar Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı

Udinese, Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

Satın alma opsiyonuyla gerçekleştirilen transfer resmiyet kazandı

İtalya'nın Udinese takımı, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan resmi duyuruda, Zaniolo'nun geçici transferinin sezon sonuna dek geçerli olacağı ve anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Bu hamle, hem oyuncunun performansı hem de takımın kadro planlaması açısından dikkat çeken bir hareket olarak değerlendiriliyor.