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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Başladı

Maccabi Tel Aviv, Panevezys'i 2-1 mağlup etti. Petrocub ise The New Saints'i 1-0 yendi. 3. eleme turu heyecanı başladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:48
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Başladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Heyecanı

Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk ayağı, bu hafta sonu gerçekleşen iki maça ev sahipliği yaptı.

Maccabi Tel Aviv'in Başarısı

İlk maçta Maccabi Tel Aviv, üç dakikada Dor Peretz ve onuncu dakikada Dor Turgeman'ın golleriyle Litvanya'nın Panevezys takımını 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 70. dakikada Sivert Gussias ile bir gol bulsalar da bu, maçı kurtarmaya yetmedi.

Petrocub'un Zafere Giden Yolu

Günün diğer maçında, Moldova'nın Petrocub ekibi, Galler temsilcisi The New Saints'i evinde ağırladı. Maçın tek golü, 20. dakikada Daniel Davies'in kendi kalesine attığı golle geldi ve Petrocub, bu galibiyetle önemli bir adım attı.

Turun Devamı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 8 Ağustos Perşembe günü yapılacak 11 karşılaşma ile devam edecek. Rövanş maçları ise 13-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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