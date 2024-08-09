UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu İlk Maç Özeti

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunun ilk ayağı, oynanan 11 karşılaşma ile sonuçlandı. Bu turda, Türk kulüpleri de sahada yer aldı.

Trabzonspor'un Zorlu Mücadelesi

Trabzonspor, kendi sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin, bu sonuçla eleme turuna devam edebilmesi adına rövanş maçında avantaj sağlamak zorunda olduğu aşikar. Eğer Trabzonspor, Rapid Wien'i elemeyi başarırsa, play-off turunda karşılaşacağı rakip, Braga ile Servette arasında oynanan 0-0'lık eşleşmeden biri olacak.

Beşiktaş'ın Deplasman Performansı

Beşiktaş ise, play-off turunda karşılaşacağı rakibinin belli olacağı bir diğer eşleşmede İsviçre'nin Lugano takımına konuk oldu. Lugano, Sırbistan'ın Partizan takımını deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı.

Diğer Maçların Sonuçları

Turnuvada oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:

Molde (Norveç) - Cercle Brugge (Belçika): 3-0

Klaksvik (Faroe Adaları) - Borac Banja Luka (Bosna-Hersek): 2-1

Trabzonspor - Rapid Wien (Avusturya): 0-1

Kryvbas (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Partizan (Sırbistan) - Lugano (İsviçre): 0-1

Santa Coloma (Andorra) - RFS (Letonya): 0-2

Rijeka (Hırvatistan) - Elfsborg (İsveç): 1-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 0-1

Celje (Slovenya) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-0

Dinamo Minsk (Belarus) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0

Braga (Portekiz) - Servette (İsviçre): 0-0

Rövanş Maçlarına Hazırız

Turun rövanş maçları, 13-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler, Türk kulüplerinin performansını merakla bekliyor.