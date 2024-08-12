UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turunda Rövanş Maçları Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Rövanşları Başlıyor
Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçları yarın start alıyor. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında, toplamda 13 karşılaşma gerçekleşecek.
Trabzonspor, Rapid Wien ile Karşılaşacak
İlk maçında evinde 1-0'lık skorla Rapid Wien'e kaybeden Trabzonspor, rövanş mücadelesini Avusturya'da gerçekleştirecek. Kazanan ekip, bir sonraki aşama olan play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak.
Rövanş Maçlarının Programı
3. eleme turu rövanş maçlarının programı ise şu şekilde:
- Yarın:
20.30 The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): (0-1)
- 14 Ağustos Çarşamba:
19.00 RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra) (2-0)
- 15 Ağustos Perşembe:
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus) (0-2)
19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor (1-0)
20.00 Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-1)
21.00 Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç) (0-3)
21.15 Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-0)
21.30 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya) (2-1)
21.30 Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan) (1-0)
21.30 Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz) (0-0)
22.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları) (1-2)
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya) (0-1)
Futbol dünyasının gözleri, bu önemli karşılaşmalarda başarılı olan takımlara çevrilecek. Rövanş maçlarının sonunda play-off'lara yükselen ekipler, Avrupa hayallerini sürdürme şansını elde edecek.