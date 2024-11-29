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UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta Sonuçları: Türk Takımları Arasında Karışık Bir Performans

Türk takımları UEFA Avrupa Ligi 5. haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle mücadele etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 02:19
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 02:19
UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta Sonuçları: Türk Takımları Arasında Karışık Bir Performans

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları sona ererken, Türk takımları için farklı sonuçlar yaşandı. Organizasyonun 5. haftasında toplamda 18 maç oynandı ve Türk ekipleri arasındaki performans dikkat çekti.

Türk Takımları Nasıl Performans Gösterdi?

Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalarak puanını 11'e yükseltti. Fenerbahçe ise deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımını 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı. Ancak Beşiktaş, Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olarak 6 puanda kaldı.

5. Haftada Alınan Sonuçlar

Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

  • Lazio - Ludogorets: 0-0
  • AZ Alkmaar - Galatasaray: 1-1
  • Karabağ - Olimpik Lyon: 1-4
  • Dinamo Kiev - Viktoria Plzen: 1-2
  • Athletic Bilbao - Elfsborg: 3-0
  • Anderlecht - Porto: 2-2
  • Beşiktaş - Maccabi Tel-Aviv: 1-3
  • RFS - PAOK: 0-2
  • Manchester United - Bodo/Glimt: 3-2
  • Tottenham - Roma: 2-2
  • Slavia Prag - Fenerbahçe: 1-2
  • Real Sociedad - Ajax: 2-0
  • Braga - Hoffenheim: 3-0
  • Ferencvaros - Malmö: 4-1
  • Midtjylland - Eintracht Frankfurt: 1-2
  • Nice - Rangers: 1-4
  • Twente - Union Saint-Gilloise: 0-1
  • FCSB - Olympiakos: 0-0

Bu sonuçlarla birlikte Türk takımları, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta öncesi durumlarını sağlamlaştırmaya çalışacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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