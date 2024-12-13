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UEFA Avrupa Ligi: 6. Haftada Türk Takımları Zor Anlar Yaşadı

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçlarıyla tamamlandı. Türk takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş zorlu mücadeleler verdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 01:16
UEFA Avrupa Ligi: 6. Haftada Türk Takımları Zor Anlar Yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları sona erdi ve Türk takımları zorlu maçlar oynadı. Fenerbahçe, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 0-2 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı.

Diğer bir temsilcimiz Galatasaray, İsveç'te Malmö ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş ise Norveç'de Bodo/Glimt'e 1-2 mağlup oldu.

Hafta Sonuçları

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının sonuçları:

  • Fenerbahçe - Athletic Bilbao (İspanya): 0-2
  • Roma (İtalya) - Braga (Portekiz): 3-0
  • Olympiakos (Yunanistan) - Twente (Hollanda): 0-0
  • PAOK (Yunanistan) - Ferencvaros (Macaristan): 5-0
  • Viktoria Plzen (Çekya) - Manchester United (İngiltere): 1-2
  • Union Saint-Gilloise (Belçika) - Nice (Fransa): 2-1
  • Ludogorets (Bulgaristan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2
  • Malmö - Galatasaray: 2-2
  • Hoffenheim (Almanya) - FCSB (Romanya): 0-0
  • Porto (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka): 2-0
  • Ajax (Hollanda) - Lazio (İtalya): 1-3
  • Rangers (İskoçya) - Tottenham (İngiltere): 1-1
  • Slavia Prag (Çekya) - Anderlecht (Belçika): 1-2
  • Real Sociedad (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
  • Olimpik Lyon (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2
  • Maccabi Tel Aviv (İsrail) - RFS (Letonya): 2-1
  • Bodo/Glimt - Beşiktaş: 2-1
  • Elfsborg (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Türk takımları, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki tura ilerlemekte zorlanırken, bu sonuçlar taraftarlarını üzdü.

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