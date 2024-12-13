UEFA Avrupa Ligi: 6. Haftada Türk Takımları Zor Anlar Yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları sona erdi ve Türk takımları zorlu maçlar oynadı. Fenerbahçe, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 0-2 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı.
Diğer bir temsilcimiz Galatasaray, İsveç'te Malmö ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş ise Norveç'de Bodo/Glimt'e 1-2 mağlup oldu.
Hafta Sonuçları
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının sonuçları:
- Fenerbahçe - Athletic Bilbao (İspanya): 0-2
- Roma (İtalya) - Braga (Portekiz): 3-0
- Olympiakos (Yunanistan) - Twente (Hollanda): 0-0
- PAOK (Yunanistan) - Ferencvaros (Macaristan): 5-0
- Viktoria Plzen (Çekya) - Manchester United (İngiltere): 1-2
- Union Saint-Gilloise (Belçika) - Nice (Fransa): 2-1
- Ludogorets (Bulgaristan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2
- Malmö - Galatasaray: 2-2
- Hoffenheim (Almanya) - FCSB (Romanya): 0-0
- Porto (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka): 2-0
- Ajax (Hollanda) - Lazio (İtalya): 1-3
- Rangers (İskoçya) - Tottenham (İngiltere): 1-1
- Slavia Prag (Çekya) - Anderlecht (Belçika): 1-2
- Real Sociedad (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
- Olimpik Lyon (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2
- Maccabi Tel Aviv (İsrail) - RFS (Letonya): 2-1
- Bodo/Glimt - Beşiktaş: 2-1
- Elfsborg (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Türk takımları, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki tura ilerlemekte zorlanırken, bu sonuçlar taraftarlarını üzdü.