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UEFA Avrupa Ligi: Ajax 1 - Galatasaray 0 (İlk Yarı)

Galatasaray, Ajax karşısında UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:53
UEFA Avrupa Ligi: Ajax 1 - Galatasaray 0 (İlk Yarı)

Maçın İlk Yarısında Ajax Üstünlüğü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda'nın güçlü temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, ev sahibi ekip Ajax'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Önemli Anlar

18. dakikada, Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortaladığı topa Osimhen altıpas önünde yükselerek kafa vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. Takip eden dakikada, Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında, kendi yarı sahasından hareketlenen Osimhen boş alanı değerlendirerek ceza sahasına girdi. Nijeryalı yıldızın sağ çaprazdan çektiği şut, uzak direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada Ajax, mücadelenin ilk golünü buldu. Soldan ceza sahasına sokulan Akpom'un yerden şutunu kaleci Muslera soluna gelen topu çelerek önleyebildi. Ancak Traore, ceza sahası sağ çaprazında önünde bulduğu topu ağlara göndererek durumu 1-0 yaptı.

İlk yarının sonunda, ev sahibi takım Ajax'ın 1-0'lık üstünlüğü ile soyunma odasına gidildi.

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