UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a Karşı İlk Yarıda Geride Kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Dikkat Çeken Mücadele

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası kapsamında, Türkiye'nin Beşiktaş takımı ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, Alman ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İlk Yarıda Öne Geçen Eintracht Frankfurt

Maçın 6. dakikasında, Eintracht Frankfurt'un Ndour ile yaptığı şut atışı, Beşiktaş kalecisi Santos tarafından kornere gönderildi. Maçın seyrini etkileyen asıl olay, 17. dakikada yaşandı. Eintracht Frankfurt, Beşiktaş ceza sahasında Paulista'nın müdahalesi ile penaltı kazandı. Hakem, penaltı noktasına işaret etti.

Goller Arkası Arkasıya Geldi

19. dakikada, penaltı atışını kullanan Marmoush, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 22. dakikada Eintracht Frankfurt, çalışılmış bir duran topla ikinci golü buldu. Kullanılan serbest vuruşta Marmoush, pasını ceza sahasına gönderdi. Koch'un kafa vuruşuna Ebimbe altı pas içinde dokunarak topu filelerle buluşturdu.

Beşiktaş'ın Yanıtı ve Kaçan Fırsatlar

Beşiktaş, 26. dakikada penaltı kazanarak skoru dengelemek için bir fırsat daha yakaladı. Rashica'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Rafa Silva, vuruşunda topun Koch'un eline çarpmasıyla hakeme başvurdu. Penaltı atışında o an Immobile topun başına geçti ancak Santos, bu atışı direk dibinde kurtararak kornere çeldi.

37. dakikada Rafa Silva'nın ceza yayı içinden çektiği şut, kalecinin müdahalesi sonrası üst direkten döndü. İlk yarının son dakikasında ise, 45+1. dakikada Immobile, Muçi'nin pasını alarak ceza sahası dışından yine kaleyi yokladı, fakat Santos bu şutu da kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı, Eintracht Frankfurt'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Beşiktaş'ın nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.