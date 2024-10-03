DOLAR
34,25 -0,34%
EURO
37,8 0,33%
ALTIN
2.930,34 -0,58%
BITCOIN
2.104.706,82 -1,18%

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a Karşı İlk Yarıda Geride Kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 22:59
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a Karşı İlk Yarıda Geride Kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Dikkat Çeken Mücadele

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası kapsamında, Türkiye'nin Beşiktaş takımı ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, Alman ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İlk Yarıda Öne Geçen Eintracht Frankfurt

Maçın 6. dakikasında, Eintracht Frankfurt'un Ndour ile yaptığı şut atışı, Beşiktaş kalecisi Santos tarafından kornere gönderildi. Maçın seyrini etkileyen asıl olay, 17. dakikada yaşandı. Eintracht Frankfurt, Beşiktaş ceza sahasında Paulista'nın müdahalesi ile penaltı kazandı. Hakem, penaltı noktasına işaret etti.

Goller Arkası Arkasıya Geldi

19. dakikada, penaltı atışını kullanan Marmoush, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 22. dakikada Eintracht Frankfurt, çalışılmış bir duran topla ikinci golü buldu. Kullanılan serbest vuruşta Marmoush, pasını ceza sahasına gönderdi. Koch'un kafa vuruşuna Ebimbe altı pas içinde dokunarak topu filelerle buluşturdu.

Beşiktaş'ın Yanıtı ve Kaçan Fırsatlar

Beşiktaş, 26. dakikada penaltı kazanarak skoru dengelemek için bir fırsat daha yakaladı. Rashica'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Rafa Silva, vuruşunda topun Koch'un eline çarpmasıyla hakeme başvurdu. Penaltı atışında o an Immobile topun başına geçti ancak Santos, bu atışı direk dibinde kurtararak kornere çeldi.

37. dakikada Rafa Silva'nın ceza yayı içinden çektiği şut, kalecinin müdahalesi sonrası üst direkten döndü. İlk yarının son dakikasında ise, 45+1. dakikada Immobile, Muçi'nin pasını alarak ceza sahası dışından yine kaleyi yokladı, fakat Santos bu şutu da kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı, Eintracht Frankfurt'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Beşiktaş'ın nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi Başlıyor
2
Basketbol Sezonu Şimdi Başlıyor
3
Hatayspor, Trabzonspor'u Mersin'de Konuk Ediyor
4
Sivasspor, Göztepe ile Kritik Maçta Karşılaşacak
5
Türk Hentbol Takımları Avrupa Arenasında Mücadele Edecek
6
Başakşehir, Kayserispor ile Karşılaşıyor

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak