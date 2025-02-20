UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray - AZ Alkmaar İlk Yarı Sonucu 0-1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Rövanş Maçı'nda AZ Alkmaar karşısında 1-0 geride. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:38
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray - AZ Alkmaar İlk Yarı Sonucu 0-1

Galatasaray, AZ Alkmaar'a Karşı İlk Yarıda Geride Kaldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip AZ Alkmaar'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da etkili bir oyun sergilemeye çalıştı. 5. dakikada Koopmeiners'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Poku'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şut, yandan auta gitti. Aynı dakikada, Koopmeiners'ın pasıyla topla buluşan Mijnans'ın ceza sahası içi sol çaprazdan vurduğu şutu, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç kornere çeldi.

13. dakikada, Lahdo'nun pasında, Parrott'un ceza sahası içi sol çaprazından şutu, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle engellendi. Ardından Poku’nun vuruşu da kaleci Günay Güvenç tarafından kurtarıldı. Poku'nun pasında topla buluşan Burrmester’in vuruşu, altıpas içindeki Sanchez tarafından önlendi.

Maçın 20. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ortasında Osimhen’in kafa vuruşunu kaleci Owusu-Oduro kurtardı. Belic'In 26. dakikada yay gerisinden çektiği şut da kaleci Günay Güvenç tarafından kornere göndermeyi başardı.

39. dakikada Sanchez'in pasında Cuesta'nın vuruşu direk dibinden auta gitti. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 43. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Buurmeester'in pasında topla buluşan Poku, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı Maikuma'ya aktardı. Maikuma'nın altıpas çizgisinden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu ve durum 0-1 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı AZ Alkmaar'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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