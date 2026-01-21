UEFA Avrupa Ligi: Halil Umut Meler Feyenoord–Sturm Graz Maçına Atandı

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Feyenoord ile Sturm Graz arasındaki karşılaşmayı yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi: Halil Umut Meler Feyenoord–Sturm Graz Maçına Atandı

UEFA Avrupa Ligi maçı Halil Umut Meler’e emanet

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Feyenoord ile Sturm Graz takımları arasında görev yapacak.

Maç yeri ve saati

Karşılaşma, Hollanda’nın Roterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumunda TSİ 20.45’te başlayacak.

Hakem kadrosu

Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Tiago Bruno Lopes Martins VAR, Christian Dingert ise AVAR olarak görev yapacak.

