Pendikspor, Uğur Uçar ile 1 Yıl Daha Anlaştı

Atko Grup Pendikspor, teknik direktör Uğur Uçar ile sözleşmesini 1 yıl uzattı; Uçar 2026-2027 sezonunda da görev yapacak ve takım ligde güçlü bir grafik sergiliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:00
Pendikspor, Uğur Uçar ile 1 Yıl Daha Anlaştı

Pendikspor, Uğur Uçar ile 1 Yıl Daha Anlaştı

Sözleşme ve teknik ekip

Atko Grup Pendikspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Teknik Direktör Uğur Uçar ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Başarılı teknik adam, 2026-2027 sezonunda da takımın başında olacak.

Geçtiğimiz yıl mart ayında teknik direktörlüğe getirilen Uçar, kırmızı-beyazlı ekibe gelişinden bu yana sergilediği istikrarlı performansla öne çıkıyor.

Lig performansı

Trendyol 1. Ligde bu sezon Pendikspor, oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 38 puan topladı ve ligde 4. sırada bulunuyor.

Savunma başarısı

Öte yandan Pendikspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.

PENDİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UĞUR UÇAR

PENDİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UĞUR UÇAR

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jülide Sonat'a TMOK Ödülü: Türk Kadın Basketboluna Katkı
2
Bursaspor, Emrehan Gedikli ile Yollarını Ayırdı
3
Sivasspor'dan Türk Bayrağına Saldırıya Sert Tepki
4
Trabzonspor, Danylo Sikan Anderlecht'e 4 Milyon Euro'ya Transfer Oldu
5
Pendikspor, Uğur Uçar ile 1 Yıl Daha Anlaştı
6
Manisa'da Amatör Spora 12,7 Milyon TL Destek — Besim Dutlulu Açıkladı
7
Gençlerbirliği 0-1 Samsunspor (İlk Yarı) — Mouandilmadji'nin Golü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları