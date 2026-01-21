Pendikspor, Uğur Uçar ile 1 Yıl Daha Anlaştı

Sözleşme ve teknik ekip

Atko Grup Pendikspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Teknik Direktör Uğur Uçar ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Başarılı teknik adam, 2026-2027 sezonunda da takımın başında olacak.

Geçtiğimiz yıl mart ayında teknik direktörlüğe getirilen Uçar, kırmızı-beyazlı ekibe gelişinden bu yana sergilediği istikrarlı performansla öne çıkıyor.

Lig performansı

Trendyol 1. Ligde bu sezon Pendikspor, oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 38 puan topladı ve ligde 4. sırada bulunuyor.

Savunma başarısı

Öte yandan Pendikspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.

PENDİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UĞUR UÇAR