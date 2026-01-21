Bursaspor, Emrehan Gedikli ile Yollarını Ayırdı

Resmi açıklama: Ayrılık karşılıklı anlaşmayla gerçekleşti

Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki futbolcu Emrehan Gedikli ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu.

Emrehan Gedikli, kariyerine Almanya’da Bayer Leverkusen altyapısında başladı. Türkiye’ye dönüşünün ardından sırasıyla Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formalarını giyen oyuncu, son olarak Bursaspor kadrosunda yer aldı.

Genç oyuncunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

YEŞİL-BEYAZLI KULÜP, 22 YAŞINDAKİ FUTBOLCU EMREHAN GEDİKLİ İLE KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA YOLLARIN AYRILDIĞINI KAMUOYUNA DUYURDU.