Bursaspor, Emrehan Gedikli ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor, 22 yaşındaki Emrehan Gedikli ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Oyuncunun yeni adresi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:10
Bursaspor, Emrehan Gedikli ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor, Emrehan Gedikli ile Yollarını Ayırdı

Resmi açıklama: Ayrılık karşılıklı anlaşmayla gerçekleşti

Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki futbolcu Emrehan Gedikli ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu.

Emrehan Gedikli, kariyerine Almanya’da Bayer Leverkusen altyapısında başladı. Türkiye’ye dönüşünün ardından sırasıyla Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formalarını giyen oyuncu, son olarak Bursaspor kadrosunda yer aldı.

Genç oyuncunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

YEŞİL-BEYAZLI KULÜP, 22 YAŞINDAKİ FUTBOLCU EMREHAN GEDİKLİ İLE KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA YOLLARIN...

YEŞİL-BEYAZLI KULÜP, 22 YAŞINDAKİ FUTBOLCU EMREHAN GEDİKLİ İLE KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA YOLLARIN AYRILDIĞINI KAMUOYUNA DUYURDU.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jülide Sonat'a TMOK Ödülü: Türk Kadın Basketboluna Katkı
2
Bursaspor, Emrehan Gedikli ile Yollarını Ayırdı
3
Sivasspor'dan Türk Bayrağına Saldırıya Sert Tepki
4
Trabzonspor, Danylo Sikan Anderlecht'e 4 Milyon Euro'ya Transfer Oldu
5
Pendikspor, Uğur Uçar ile 1 Yıl Daha Anlaştı
6
Manisa'da Amatör Spora 12,7 Milyon TL Destek — Besim Dutlulu Açıkladı
7
Gençlerbirliği 0-1 Samsunspor (İlk Yarı) — Mouandilmadji'nin Golü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları