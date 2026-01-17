Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü oldu
Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya, Mısır'ı penaltılarda 4-2 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Maç Detayları
Karşılaşma, Fas'ın Kazablanka kentindeki Stade Mohammed V'de oynandı. Normal sürede gol sesi çıkmadı; maç golsüz 90 dakika sonucunda penaltılara uzadı.
Penaltı atışlarında Nijerya, rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak üçüncülüğü elde etti. Öte yandan Mısır'ın yıldız oyuncusu Mohamed Salah penaltı atışından yararlanamadı.
