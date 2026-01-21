Sivasspor'dan Türk Bayrağına Saldırıya Sert Tepki

Özbelsan Sivasspor, Amed maçı öncesi antrenmanda açtığı bayrakla Nusaybin-Kamışlı'daki YPG yandaşlarının Türk bayrağı saldırısını kınadı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:07
Antrenman öncesi birlik mesajı

Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde anlamlı bir duruş sergiledi.

Kırmızı-beyazlı teknik heyet ve futbolcular, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen Türk bayrağı saldırısını kınamak amacıyla tesislerde bayrak açtı.

Vali Lütfullah Bilgin anısına veya adı anılan mekânda değil, Sivasspor Tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesinde bir araya gelen Sivasspor kafilesi, açtıkları bayrakla saldırıya karşı tepkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

Takım, birlik ve beraberlik mesajı vererek bayrağa yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

