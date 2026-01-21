Trabzonspor, Danylo Sikan Anderlecht'e 4 Milyon Euro'ya Transfer Oldu

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan için Belçika ekibi Anderlecht ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Kulübün açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı.

KAP Açıklaması

"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan’ın, Anderlecht Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro ödeme yapacaktır. Ayrıca Anderlecht, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin Euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20’sini ödeyecektir. Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 başlangıç ve 30.06.2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Anlaşmanın Öne Çıkan Maddeleri

Transfer ücreti: 4 milyon Euro olarak belirlendi.

Şarta bağlı bonus: 500 bin Euro.

Sonraki transfer geliri payı: Elde edilecek net transfer bedelinin %20'si.

Sözleşme feshi: Trabzonspor ile Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 - 30.06.2029 tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedildi ve oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecek.

