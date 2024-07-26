UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu Maç Sonuçları
Bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarla UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda ilk maçlar sona erdi. İşte maç sonuçları:
- Ruzomberok - Trabzonspor: 0-2
- Ajax - Vojvodina: 1-0
- Kilmarnock - Cercle Brugge: 1-1
- Braga - M. Petah Tikva: 2-0
- Wisla Krakow - Rapid Wien: 1-2
- Molde - Silkeborg: 3-1
- Corvinul - Rijeka: 0-0
- Sheriff - Elfsborg: 0-1
- Panathinaikos - Botev Plovdiv: 2-1
Bu sonuçlarla birlikte takımlar, bir sonraki tura geçme mücadelesinde önemli avantajlar elde etmeye çalışacaklar.