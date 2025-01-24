UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Haftanın Sonuçları: Türk Takımları ve Milli Futbolcuların Performansı

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Hafta Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftanın sona ermesiyle birlikte, Türkiye'nin en büyük futbol kulüpleri zorlu mücadelelere sahne oldu. Haftanın ardından Galatasaray 9, Fenerbahçe 23, Beşiktaş ise 24. sırada yer aldı.

Hafta içinde oynanan 16 maçta, Galatasaray Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 3-3 berabere kalırken, Beşiktaş İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla birlikte, Galatasaray, 7. haftanın ardından **13 puanla 9. sırada** yer alırken, Fenerbahçe 9 puanla 23 ve Beşiktaş 24. sırada bulunarak play-off kotasında kalmayı sürdürdü.

Milli Futbolcuların Performansı

Haftanın dikkat çeken maçlarından biri, milli futbolcular Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United ile Rıdvan Yılmaz'ın top koşturduğu Rangers arasında yaşandı. Manchester United, karşılaşmayı 90+2. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle 2-1 kazanarak öne geçti. Altay 90 dakika sahadayken, Rıdvan, uzatma bölümünde oyundan alındı.

Cank Uzun ise 84 dakika süre aldığı Eintracht Frankfurt'un Ferencvaros'u 2-0 yendiği maçta, güzel bir golle takımının galibiyetine katkı sağladı. Zeki Çelik, Roma'nın aldığı 1-0'lık mağlubiyetle sahada 90 dakika kaldı ancak Ahmetcan Kaplan, Ajax'ın Letonya ekibi RFS'ye sürpriz bir şekilde 1-0 mağlup olduğu mücadelede süre bulamadı.

7. Haftanın Sonuçları

Aşağıda 7. haftada oynanan maçların sonuçları yer almaktadır:

Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Roma (İtalya): 1-0

Fenerbahçe - Olimpik Lyon (Fransa): 0-0

Karabağ (Azerbaycan) - FCSB (Romanya): 2-3

Viktoria Plzen (Çekya) - Anderlecht (Belçika): 2-0

Bodo/Glimt (Norveç) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 3-1

Malmö (İsveç) - Twente (Hollanda): 2-3

Hoffenheim (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 2-3

Manchester United (İngiltere) - Rangers (İskoçya): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

Lazio (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 3-1

PAOK (Yunanistan) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz): 2-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Midtjylland (Danimarka): 0-2

RFS (Letonya) - Ajax (Hollanda): 1-0

Elfsborg (İsveç) - Nice (Fransa): 1-0

Bu sonuçlarla birlikte Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında Türkiye'nin temsilcileri, gelecek haftalarda yeniden mücadele verecekler.