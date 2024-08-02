UEFA Avrupa Ligi'nde İkinci Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu Rövanş Maçları
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turu rövanş maçları sona erdi ve birçok takım, bir üst tura geçmeyi başardı.
Bir Üst Tura Yükselen Takımlar
Rövanş maçları sonunda Trabzonspor, Elfsborg (İsveç), Molde (Norveç), Braga (Portekiz), Ajax (Hollanda), Cercle Brugge (Belçika), Rijeka (Hırvatistan), Panathinaikos (Yunanistan) ve Rapid Wien (Avusturya) bir sonraki aşamaya geçtiler.
Rövanş Maç Sonuçları
Aşağıda oynanan rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar yer almaktadır:
- Trabzonspor - Ruzomberok: 1-0 (Toplam: 2-0)
- Vojvodina - Ajax: 1-3 (Toplam: 0-1)
- Cercle Brugge - Kilmarnock: 1-0 (Toplam: 1-1)
- M. Petah Tikva - Braga: 0-5 (Toplam: 0-2)
- Rapid Wien - Wisla Krakow: 6-1 (Toplam: 2-1)
- Silkeborg - Molde: 3-2 (Toplam: 1-3)
- Rijeka - Corvinul: 1-0 (Toplam: 0-0)
- Elfsborg - Sheriff: 2-0 (Toplam: 1-0)
- Botev Plovdiv - Panathinaikos: 0-4 (Toplam: 1-2)
(Not: İlk maçlarda alınan sonuçlar parantez içinde belirtilmiştir.)