Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

UEFA Avrupa Ligi'nde İkinci Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı

İkinci eleme turunda Trabzonspor ve diğer takımlar bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 01:08
UEFA Avrupa Ligi'nde İkinci Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu Rövanş Maçları

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turu rövanş maçları sona erdi ve birçok takım, bir üst tura geçmeyi başardı.

Bir Üst Tura Yükselen Takımlar

Rövanş maçları sonunda Trabzonspor, Elfsborg (İsveç), Molde (Norveç), Braga (Portekiz), Ajax (Hollanda), Cercle Brugge (Belçika), Rijeka (Hırvatistan), Panathinaikos (Yunanistan) ve Rapid Wien (Avusturya) bir sonraki aşamaya geçtiler.

Rövanş Maç Sonuçları

Aşağıda oynanan rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar yer almaktadır:

  • Trabzonspor - Ruzomberok: 1-0 (Toplam: 2-0)
  • Vojvodina - Ajax: 1-3 (Toplam: 0-1)
  • Cercle Brugge - Kilmarnock: 1-0 (Toplam: 1-1)
  • M. Petah Tikva - Braga: 0-5 (Toplam: 0-2)
  • Rapid Wien - Wisla Krakow: 6-1 (Toplam: 2-1)
  • Silkeborg - Molde: 3-2 (Toplam: 1-3)
  • Rijeka - Corvinul: 1-0 (Toplam: 0-0)
  • Elfsborg - Sheriff: 2-0 (Toplam: 1-0)
  • Botev Plovdiv - Panathinaikos: 0-4 (Toplam: 1-2)

(Not: İlk maçlarda alınan sonuçlar parantez içinde belirtilmiştir.)

İLGİLİ HABERLER

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı