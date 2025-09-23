UEFA Avrupa Ligi'nde Lig Aşaması Başlıyor: Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Konuk

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-26 sezonunda lig aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk haftada toplam 9 maç oynanacak.

Fenerbahçe'nin programı

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Turnuva formatı

Lig usulü düzenlenecek sezonda 36 takım mücadele edecek. Sezon sonunda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı eleme turunda son 16'ya kalmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

İlk haftanın programı

Yarın:

19.45 PAOK - Maccabi Tel Aviv

19.45 Midtjylland - Sturm Graz

22.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

22.00 Real Betis - Nottingham Forest

22.00 Braga - Feyenoord

22.00 Kızılyıldız - Celtic

22.00 Freiburg - Basel

22.00 Nice - Roma

22.00 Malmö - Ludogorets

25 Eylül Perşembe:

19.45 Lille - Brann

19.45 Go Ahead Eagles - FCSB

22.00 Rangers - Genk

22.00 Salzburg - Porto

22.00 Aston Villa - Bologna

22.00 Ferencvaros - Viktoria Plzen

22.00 Young Boys - Panathinaikos

22.00 Stuttgart - Celta Vigo

22.00 Utrecht - Lyon