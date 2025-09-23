UEFA Avrupa Ligi'nde Lig Aşaması Başlıyor: Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Konuk

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-26 sezonunda lig aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk haftada toplam 9 maç oynanacak.
Fenerbahçe'nin programı
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Turnuva formatı
Lig usulü düzenlenecek sezonda 36 takım mücadele edecek. Sezon sonunda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı eleme turunda son 16'ya kalmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
İlk haftanın programı
Yarın:
19.45 PAOK - Maccabi Tel Aviv
19.45 Midtjylland - Sturm Graz
22.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
22.00 Real Betis - Nottingham Forest
22.00 Braga - Feyenoord
22.00 Kızılyıldız - Celtic
22.00 Freiburg - Basel
22.00 Nice - Roma
22.00 Malmö - Ludogorets
25 Eylül Perşembe:
19.45 Lille - Brann
19.45 Go Ahead Eagles - FCSB
22.00 Rangers - Genk
22.00 Salzburg - Porto
22.00 Aston Villa - Bologna
22.00 Ferencvaros - Viktoria Plzen
22.00 Young Boys - Panathinaikos
22.00 Stuttgart - Celta Vigo
22.00 Utrecht - Lyon