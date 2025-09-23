UEFA Avrupa Ligi'nde Lig Aşaması Başlıyor: Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Konuk

UEFA Avrupa Ligi 2025-26 lig aşaması başlıyor. Fenerbahçe, 24 Eylül TSİ 22.00'de Dinamo Zagreb deplasmanında; ilk haftada 9 maç oynanacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:06
UEFA Avrupa Ligi'nde Lig Aşaması Başlıyor: Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Konuk

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-26 sezonunda lig aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk haftada toplam 9 maç oynanacak.

Fenerbahçe'nin programı

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Turnuva formatı

Lig usulü düzenlenecek sezonda 36 takım mücadele edecek. Sezon sonunda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı eleme turunda son 16'ya kalmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

İlk haftanın programı

Yarın:

19.45 PAOK - Maccabi Tel Aviv

19.45 Midtjylland - Sturm Graz

22.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

22.00 Real Betis - Nottingham Forest

22.00 Braga - Feyenoord

22.00 Kızılyıldız - Celtic

22.00 Freiburg - Basel

22.00 Nice - Roma

22.00 Malmö - Ludogorets

25 Eylül Perşembe:

19.45 Lille - Brann

19.45 Go Ahead Eagles - FCSB

22.00 Rangers - Genk

22.00 Salzburg - Porto

22.00 Aston Villa - Bologna

22.00 Ferencvaros - Viktoria Plzen

22.00 Young Boys - Panathinaikos

22.00 Stuttgart - Celta Vigo

22.00 Utrecht - Lyon

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da | 2-4 Ekim
2
Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında — Erteleme Maçı RHG Enertürk Enerji Stadı'nda
3
UEFA Avrupa Ligi'nde Lig Aşaması Başlıyor: Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Konuk
4
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb Deplasmanında Başlıyor
5
Turkcell ile TBF 5 Yıllık Sponsorluk Anlaşması: Milli Takımlar ve BGM'nin İsim Sponsoru
6
A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Polonya ile Karşılaşıyor
7
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada Maçına Hazır — Dünya Şampiyonası

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor