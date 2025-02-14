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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları sona erdi. Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:16
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:16
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları geride kaldı. Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederken, Galatasaray Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında 4-1’lik bir yenilgi aldı.

Maç Sonuçları

Avrupa arenasında oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

  • Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-0
  • Union Saint-Gilloise (Belçika) - Ajax (Hollanda): 0-2
  • Midtjylland (Danimarka) - Real Sociedad (İspanya): 1-2
  • Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika): 3-0
  • AZ Alkmaar (Hollanda) - Galatasaray: 4-1
  • Twente (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-1
  • PAOK (Yunanistan) - FCSB (Romanya): 1-2
  • Porto (Portekiz) - Roma (İtalya): 1-1

Karşılaşmaların rövanşları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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