UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları geride kaldı. Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederken, Galatasaray Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında 4-1’lik bir yenilgi aldı.
Maç Sonuçları
Avrupa arenasında oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:
- Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-0
- Union Saint-Gilloise (Belçika) - Ajax (Hollanda): 0-2
- Midtjylland (Danimarka) - Real Sociedad (İspanya): 1-2
- Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika): 3-0
- AZ Alkmaar (Hollanda) - Galatasaray: 4-1
- Twente (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-1
- PAOK (Yunanistan) - FCSB (Romanya): 1-2
- Porto (Portekiz) - Roma (İtalya): 1-1
Karşılaşmaların rövanşları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.