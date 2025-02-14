UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları geride kaldı. Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederken, Galatasaray Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında 4-1’lik bir yenilgi aldı.

Maç Sonuçları

Avrupa arenasında oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-0

(Macaristan) - (Çekya): Union Saint-Gilloise (Belçika) - Ajax (Hollanda): 0-2

(Belçika) - (Hollanda): Midtjylland (Danimarka) - Real Sociedad (İspanya): 1-2

(Danimarka) - (İspanya): Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika): 3-0

- (Belçika): AZ Alkmaar (Hollanda) - Galatasaray : 4-1

(Hollanda) - : Twente (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-1

(Hollanda) - (Norveç): PAOK (Yunanistan) - FCSB (Romanya): 1-2

(Yunanistan) - (Romanya): Porto (Portekiz) - Roma (İtalya): 1-1

Karşılaşmaların rövanşları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.