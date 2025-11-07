UEFA Avrupa Ligi: Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe — Golsüz Berabere

Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Adu’nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Paluska’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ederson’da kaldı.

61. dakikada sağ kanattan Talisca’nın pasında ceza yayı üzerinden Duran’ın şutunda kaleci Jedlicka topu iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada sol kanattan Szymanski’nin ortasında arka direkte Fred’in şutunda top üstten dışarı çıktı.

78. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Adu’nun şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada sol kanattan Brown’un ortasında Talisca’nın kafa vuruşu kaleci Jedlicka’dan döndü. Dönen topa Duran’ın volesinde meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+4. dakikada ceza sahası içinde Jhon Duran rakibi tarafından düşürülürken hakem oyun devam ettirdi.

90+6. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Lindhout, kararını değiştirmedi.

Detaylar

Stat: Doosan Arena

Hakemler: Allard Lindhout, Rogier Honig, Johan Balder

Viktoria Plzen

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta (Adrian Zeljkovic dk. 64), Cerv (Svetozar Markovic dk. 88), Memic (Milan Havel dk. 73), Souare, Ladra (Denis Visinsky dk. 64), Adu, Durosinimi

Yedekler: Marian Tvrdon, Florian Wiegele, Jakub Chalupa, Karel Spacil, Christopher Kabongo, Daniel Suchy, James Bello

Teknik Direktör: Martin Hysky

Fenerbahçe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek (Fred dk. 59), Alvarez, Sebastian Szymanski (Nene dk. 74), Anderson Talisca, Oğuz Aydın (Asensio dk. 60), Youssef En-Nesyri (Jhon Duran dk. 59)

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Sarı Kartlar

Valenta, Adu, Markovic (Viktoria Plzen); Alvarez, İsmail, Oosterwolde, Jhon Duran, Fred (Fenerbahçe)

