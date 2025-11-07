UEFA Avrupa Ligi: Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe — Golsüz Berabere

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya'da Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Kritik pozisyonlar VAR'da incelendi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 01:46
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 01:46
UEFA Avrupa Ligi: Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe — Golsüz Berabere

Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Adu’nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Paluska’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ederson’da kaldı.

61. dakikada sağ kanattan Talisca’nın pasında ceza yayı üzerinden Duran’ın şutunda kaleci Jedlicka topu iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada sol kanattan Szymanski’nin ortasında arka direkte Fred’in şutunda top üstten dışarı çıktı.

78. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Adu’nun şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada sol kanattan Brown’un ortasında Talisca’nın kafa vuruşu kaleci Jedlicka’dan döndü. Dönen topa Duran’ın volesinde meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+4. dakikada ceza sahası içinde Jhon Duran rakibi tarafından düşürülürken hakem oyun devam ettirdi.

90+6. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Lindhout, kararını değiştirmedi.

Detaylar

Stat: Doosan Arena

Hakemler: Allard Lindhout, Rogier Honig, Johan Balder

Viktoria Plzen

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta (Adrian Zeljkovic dk. 64), Cerv (Svetozar Markovic dk. 88), Memic (Milan Havel dk. 73), Souare, Ladra (Denis Visinsky dk. 64), Adu, Durosinimi

Yedekler: Marian Tvrdon, Florian Wiegele, Jakub Chalupa, Karel Spacil, Christopher Kabongo, Daniel Suchy, James Bello

Teknik Direktör: Martin Hysky

Fenerbahçe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek (Fred dk. 59), Alvarez, Sebastian Szymanski (Nene dk. 74), Anderson Talisca, Oğuz Aydın (Asensio dk. 60), Youssef En-Nesyri (Jhon Duran dk. 59)

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Sarı Kartlar

Valenta, Adu, Markovic (Viktoria Plzen); Alvarez, İsmail, Oosterwolde, Jhon Duran, Fred (Fenerbahçe)

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA FENERBAHÇE, ÇEKYA DEPLASMANINDA VİKTORİA PLZEN İLE GOLSÜZ...

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA FENERBAHÇE, ÇEKYA DEPLASMANINDA VİKTORİA PLZEN İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA FENERBAHÇE, ÇEKYA DEPLASMANINDA VİKTORİA PLZEN İLE GOLSÜZ...

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Avrupa Ligi: Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe — Golsüz Berabere
2
Terme'de Futbol Turnuvası: 8 Takım 4 Tekerlekli Sandalye Bağışladı
3
Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası Ankara'da Gerçekleştirildi
4
Samsunspor 1-0 Hamrun — UEFA Konferans Ligi (İlk Yarı)
5
Aliağa FK'nın Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Rakibi: Özbelsan Sivasspor
6
Kocaelispor Taraftarına Sosyal Sorumluluk Ödülü: Türkiye‑Gürcistan Koreografisiyle Birlik
7
Elazığspor Teknik Direktörü Sarıgül: Devre Arasına Kadar En İyi Sonuçları Almak İstiyoruz

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu