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UEFA'dan Türk Kulüplerine Mali Müjde

UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mali hedeflerini karşıladığını açıkladı, Başakşehir ise ceza aldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:03
UEFA'dan Türk Kulüplerine Mali Müjde

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a Müjde

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Türkiye'nin iki büyük kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedeflerini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini duyurdu.

Başakşehir'e Cezai İşlem

Ancak durum Başakşehir için farklı. UEFA, Başakşehir'in mali hedefleri yerine getirmemesi nedeniyle 2024-25 sezonu için kadro sınırı ve 100 bin avro para cezası uygulayacağını bildirdi. Kulüp, belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde Avrupa'dan men cezasıyla karşılaşabilir.

UEFA'nın yaptığı açıklamada, Beşiktaş ve Trabzonspor'un finansal kurallar çerçevesindeki başarıları öne çıkarılırken, sorun yaşayan diğer kulüpler arasında Milan, Inter, Monaco, Olimpik Marsilya gibi takımların da bulunduğu kaydedildi.

Oyun İlgili Diğer Cezalar

Ayrıca, mali verilerini geç gönderen Aston Villa ve Olimpik Marsilya da sırasıyla 60 bin avro ve 20 bin avro cezalara çarptırıldı. Roma kulübü ise, mali hedeflerini aştığı için 2 milyon avro ceza aldı.

Sonuç olarak, Türk futbol takımları arasındaki mali denetim süreçleri dikkat çekerken, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sağlam duruşu olumlu bir örnek teşkil etti.

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