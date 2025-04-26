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UEFA, Gençlik Ligi Yarı Final Oyuncularına Kariyer Eğitimi Düzenledi

UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı finalde yarışan futbolculara kariyer eğitimi vererek, profesyonel futbol hayatına geçiş süreçlerini destekledi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:44
UEFA, Gençlik Ligi Yarı Final Oyuncularına Kariyer Eğitimi Düzenledi

UEFA'dan Genç Futbolculara Eğitim Desteği

UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı finale ulaşan futbolcular için önemli bir kariyer eğitimi düzenledi. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, eğitim programı İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Eğitimin Amaçları ve İçeriği

Eğitim, UEFA Kıdemli Kulüp Organizasyonları Koordinatörü Santi Solsona tarafından verilirken, UEFA Gençlik Ligi'nde dörtlü finale kalan takımların oyuncuları ve temsilcilerinin katıldığı vurgulandı. Eğitimde, genç futbolculara profesyonel futbol hayatına geçiş süreçlerinde karşılaşacakları sorumluluklar ve mesleki gereklilikler hakkında bilgi vermek amaçlandı.

Kariyer planlaması, kişisel gelişim ve saha içi ile dışındaki profesyonellik konularında gerçekleştirilen sunumlar, futbolculara önemli bilgiler sundu. Bu tarz eğitimlerin, genç yeteneklerin futbol kariyerlerinde sağlam adımlarla ilerlemelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı final oynayan futbolcular için kariyer eğitimi organize etti....

UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı final oynayan futbolcular için kariyer eğitimi organize etti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA binasında gerçekleştirilen eğitim, UEFA Kıdemli Kulüp Organizasyonları Koordinatörü Santi Solsona tarafından verildi.

UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı final oynayan futbolcular için kariyer eğitimi organize etti....

UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı final oynayan futbolcular için kariyer eğitimi organize etti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA binasında gerçekleştirilen eğitim, UEFA Kıdemli Kulüp Organizasyonları Koordinatörü Santi Solsona tarafından verildi.

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