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UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Rövanşları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turunun rövanş maçları sona erdi, RAMS Başakşehir, bir sonraki turda Iberia Tiflis ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 00:47
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Rövanşları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Sonuçları

Bugün oynanan rövanş maçlarıyla birlikte UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu sona erdi. Öne çıkan takımlardan biri olan RAMS Başakşehir, Estonya temsilcisi Paide’yi mağlup ederek tur atladı. 3. eleme turunda Iberia Tiflis ile karşılaşacak.

Rövanş Maçları Sonuçlandı

Rövanş maçlarının sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:

  • La Fiorita - RAMS Başakşehir: 0-4 (1-6)
  • Sabah - Maccabi Haifa: 3-6 (3-0) (3-2 Penaltılarla)
  • Brann - Go Ahead Eagles: 2-1 (0-0)
  • Cherno More - Hapoel Beer Sheva: 1-2 (0-0)
  • Vaduz - St. Patrick's: 2-2 (1-3)
  • Torpedo Kutaisi - Omonoia: 1-2 (1-3)
  • Tromso - KuPS: 1-0 (1-0)
  • Kopenhag - Magpies: 5-1 (3-0)
  • Caernarforn - Legia: 0-5 (0-6)
  • Progres - Djurgarden: 1-0 (0-3)
  • Sliema - Noah: 0-0 (0-7)
  • Paide - Stjarnan: 4-0 (1-2)
  • Inter Escaldes - AEK Atina: 0-4 (3-4)
  • AEK Larnaca - Paks: 0-2 (0-3)
  • TransINVEST - Mlada Boleslav: 0-1 (0-2)
  • Tobol - St. Gallen: 0-1 (1-4)
  • Pafos - Zalgris Vilnius: 3-0 (1-2)
  • Polissya Zhytomyr - Olimpija Ljubljana: 1-2 (0-2)
  • Levadia - Osijek: 0-1 (1-5)
  • Ararat-Armenia - Zimbru: 3-1 (3-0)
  • Llapi - Brondby: 2-2 (0-6)
  • Urartu - Banik: 0-2 (1-5)
  • Bravo - Zrinjski: 1-3 (1-0)
  • Ordabasy - Differdange: 4-3 (0-1) (4-3 Penaltılarla)
  • Astana - Milsami: 1-0 (1-1)
  • Puskas Akademia - Dnipro-1: 3-0 (Hükmen) (3-0) (Hükmen)
  • Vitoria SC - Floriana: 4-0 (0-1)
  • HB Torshavn - Hajduk Split: 0-0 (0-2)
  • Buducnost Podgorica - CSKA 1948: 1-1 (0-1)
  • Shelbourne - Zürich: 0-0 (0-3)
  • St. Mirren - Valur: 4-1 (0-0)
  • Slask - Riga: 3-1 (0-1)
  • Dunajska Streda - Zira: 1-2 (0-4)
  • Partizani - Iberia Tiflis: 0-0 (0-2)
  • Neman - CFR Cluj: 0-5 (0-0)
  • Vikingur - Gent: 0-3 (1-4)
  • Egnatia - Vikingur Reykjavik: 0-2 (1-0)
  • U Craiova - Maribor: 3-2 (0-2)

Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde yazılmıştır.

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