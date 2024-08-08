UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayağı Tamamlandı

Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvası UEFA Konferans Ligi’nde 3. eleme turunun ilk ayağı sona erdi. Sırasıyla 25 maçın oynanmasıyla birlikte heyecan dolu anlar yaşandı. Takımlar, bir üst tura geçmek için kıyasıya mücadele ederken, RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis deplasmanında 1-0’lık galibiyetle önemli bir avantaj yakaladı.

Rövanş Maçları 13-15 Ağustos'ta

İlk eleme turunda elde edilen sonuçlar, önümüzdeki rövanş karşılaşmaları için takımlara yeni stratejiler belirleme fırsatı sunuyor. RAMS Başakşehir’in olası rakibi St Patrick's Athletic, kendi sahasında Sabah’a karşı 1-0’lık sonuç ile galip geldi. Rövanşlar ise 13-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Alınan Sonuçlar

İşte 3. eleme turunun ilk maçlarında alınan sonuçlar: