UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayağı Tamamlandı
Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvası UEFA Konferans Ligi’nde 3. eleme turunun ilk ayağı sona erdi. Sırasıyla 25 maçın oynanmasıyla birlikte heyecan dolu anlar yaşandı. Takımlar, bir üst tura geçmek için kıyasıya mücadele ederken, RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis deplasmanında 1-0’lık galibiyetle önemli bir avantaj yakaladı.
Rövanş Maçları 13-15 Ağustos'ta
İlk eleme turunda elde edilen sonuçlar, önümüzdeki rövanş karşılaşmaları için takımlara yeni stratejiler belirleme fırsatı sunuyor. RAMS Başakşehir’in olası rakibi St Patrick's Athletic, kendi sahasında Sabah’a karşı 1-0’lık sonuç ile galip geldi. Rövanşlar ise 13-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Alınan Sonuçlar
İşte 3. eleme turunun ilk maçlarında alınan sonuçlar:
- Ararat-Armenia (Ermenistan) - Puskas Akademia (Macaristan): 0-1
- Auda (Letonya) - Drita (Kosova): 1-0
- Ordabasy (Kazakistan) - Pyunik (Ermenistan): 0-1
- Ilves (Finlandiya) - Djurgarden (İsveç): 1-1
- HJK (Finlandiya) - Decic (Karadağ): 1-0
- Iberia Tiflis (Gürcistan) - RAMS Başakşehir: 0-1
- Mlada Boleslav (Çekya) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-1
- Ruzomberok (Slovakya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 0-0
- Silkeborg (Danimarka) - Gent (Belçika): 2-2
- Brondby (Danimarka) - Legia (Polonya): 2-3
- Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fehervar (Macaristan): 1-0
- Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sheriff (Moldova): 3-0
- Zürich (İsviçre) - Vitoria (Portekiz): 0-3
- CSKA 1948 (Bulgaristan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
- Osijek (Hırvatistan) - Zire (Azerbaycan): 1-1
- Maccabi Petah Tikva (İsrail) - CFR Cluj (Romanya): 0-1
- Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 0-1
- Botev Plovdiv (Bulgaristan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1
- Corvinul (Romanya) - Astana (Kazakistan): 1-2
- Kilmarnock (İskoçya) - Tromsö (Norveç): 2-2
- Maribor (Slovenya) - Vojvodina (Sırbistan): 2-1
- Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Flora Tallinn (Estonya): 1-1
- Spartak Trnava (Slovakya) - Wisla Krakow (Polonya): 3-1
- St Patrick's Athletic (İrlanda) - Sabah (Azerbaycan): 1-0
- St Mirren (İskoçya) - Brann (Norveç): 1-1