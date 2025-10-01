UEFA Konferans Ligi Başlıyor: Samsunspor Legia Varşova'ya Konuk

UEFA Konferans Ligi lig aşaması yarın başlıyor; tek Türk temsilcisi Samsunspor, 22.00'de Legia Varşova'ya konuk olacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:20
UEFA Konferans Ligi Başlıyor: Samsunspor Legia Varşova'ya Konuk

UEFA Konferans Ligi Başlıyor

UEFA Konferans Ligi lig aşaması yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında ilk hafta karşılaşmaları oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.

İlk hafta maç programı

19.45 Dinamo Kiev-Crystal Palace

19.45 Lausanne-Breidablik

19.45 Noah-Rijeka

19.45 Zrinjski-Lincoln Red

19.45 Jagiellonia Bialystok-Hamrun

19.45 Lech Poznan-Rapid Wien

19.45 Kuopion-Drita

19.45 Omonia-Mainz 05

19.45 Rayo Vallecano-Shkendija

22.00 Aberdeen-Shakhtar

22.00 Sparta Prag-Shamrock Rovers

22.00 Fiorentina-Sigma Olomouc

22.00 AEK Larnaca-AZ Alkmaar

22.00 Celje-AEK

22.00 Rakow-Universitatea Craiova

22.00 Shelbourne-Hacken

22.00 Slovan Bratislava-Strasbourg

22.00 Legia Varşova-Samsunspor

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Avrupa Ligi 2. Hafta: Fenerbahçe, Nice'i Konuk Ediyor
2
Basketbol Avrupa Ligi 2. Hafta Başlıyor: Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 3 Ekim'de
3
UEFA Konferans Ligi Başlıyor: Samsunspor Legia Varşova'ya Konuk
4
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Legia Varşova Deplasmanında
5
Fenerbahçe - Nice: UEFA Avrupa Ligi'nde kritik randevu
6
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. Etap Heyecanı
7
Kocaeli’nin Milli Karatecileri İlk Madalya Peşinde

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım