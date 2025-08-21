DOLAR
40,93 0%
EURO
47,61 0,26%
ALTIN
4.393,71 0,26%
BITCOIN
4.602.551,5 1,69%

UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş, Lausanne'da 1-0 Önde (İlk Yarı)

Lausanne-Beşiktaş maçının ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı; Rashica'nın golü ve Ersin Destanoğlu ile Uduokhai'nin kritik müdahaleleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 22:14
UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş, Lausanne'da 1-0 Önde (İlk Yarı)

Beşiktaş, Lausanne deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

İlk yarı özeti

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanan Lausanne-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte 5. dakikada dar alanda kurulan pas trafiği sonrası ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede topu kornere çeldi.

9. dakikada yine Lausanne etkili oldu; ceza sahası sağ çaprazından Sene'nin sert şutunu Ersin Destanoğlu tokatlayarak gole izin vermedi.

28. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş az farkla üstten dışarı çıktı.

33. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi ceza sahasındaki zamanlama hatasından yararlanan Sene'nin şutu yandan auta gitti.

34. dakikada hızlı gelişen atakta Lekoueiry ceza sahasına girdi; pası penaltı noktasının sağındaki Sene'ye çıkarmak istedi ancak Beşiktaş savunmasından Uduokhai kayarak topu kornere gönderip mutlak bir golü engelledi.

45. dakikada Beşiktaş öne geçti. Jurasek'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada, Abraham'dan önce kaleci Letica meşin yuvarlağı çeldi; takip pozisyonunda ceza sahası hafif sağ çaprazında Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu: 0-1.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Berabere — UEFA Konferans Ligi Play-off
2
Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-off'unda Samsunspor'u 2-1 Yendi
3
Samsunspor Taraftarları UEFA Avrupa Ligi Heyecanını Samsun'da Dev Ekranda Yaşadı
4
Arca Çorum FK, Sarıyer Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
5
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 berabere kaldı | UEFA Konferans Ligi play-off
6
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off İlk Maçında Panathinaikos'a 2-1 Yenildi
7
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 2-1 Yenildi

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım