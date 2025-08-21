UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş, Lausanne'da 1-0 Önde (İlk Yarı)

Beşiktaş, Lausanne deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı
İlk yarı özeti
UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanan Lausanne-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte 5. dakikada dar alanda kurulan pas trafiği sonrası ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede topu kornere çeldi.
9. dakikada yine Lausanne etkili oldu; ceza sahası sağ çaprazından Sene'nin sert şutunu Ersin Destanoğlu tokatlayarak gole izin vermedi.
28. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş az farkla üstten dışarı çıktı.
33. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi ceza sahasındaki zamanlama hatasından yararlanan Sene'nin şutu yandan auta gitti.
34. dakikada hızlı gelişen atakta Lekoueiry ceza sahasına girdi; pası penaltı noktasının sağındaki Sene'ye çıkarmak istedi ancak Beşiktaş savunmasından Uduokhai kayarak topu kornere gönderip mutlak bir golü engelledi.
45. dakikada Beşiktaş öne geçti. Jurasek'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada, Abraham'dan önce kaleci Letica meşin yuvarlağı çeldi; takip pozisyonunda ceza sahası hafif sağ çaprazında Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu: 0-1.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.