UEFA Konferans Ligi: Kopenhag - Başakşehir İlk Yarı Sonucu

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Yarı Sonucu

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Türkiye'nin RAMS Başakşehir takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

1-0'lık Avantaj

Maçın 26. dakikasında, Başakşehir baskı sonrası Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapmayı başaran Keny, ceza sahasına girerek kaleci Trott'u geçip düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Böylece Başakşehir, 1-0 önde oldu.

İkinci Gol Şansları

34. dakikada Başakşehir, Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde Figueiredo ile ikinci golüne çok yaklaştı, ancak Figueiredo'nun şutu kaleci Trott'ta kaldı. 35. dakikada ise ev sahibi Kopenhag, Mattsson'un sert şutuyla etkili bir atak gerçekleştirdi, ancak kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.

Son Anlar

45+2. dakikada Kopenhag, Mattsson ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu ancak kaleci Muhammed, yerden seken topu kontrol etti.

Sonuç olarak, ilk yarıda Başakşehir, Kopenhag karşısında 1-0'lık avantajını koruyarak soyunma odasına gitti.