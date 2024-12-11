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UEFA Konferans Ligi'nde 5. Hafta Maçları Yarında Başlıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:21
UEFA Konferans Ligi'nde 5. Hafta Maçları Yarında Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı!

Yarın, UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Almanya'nın Heidenheim takımı ile sahasında karşılaşacak. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

5. Hafta Maç Programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü en büyük organizasyonunda bu hafta oynanacak diğer maçlar şu şekilde:

  • 16.00: Vikingur (İzlanda) - Djurgarden (İsveç)
  • 18.30: Astana (Kazakistan) - Chelsea (İngiltere)
  • 20.45: Kopenhag (Danimarka) - Hearts (İskoçya)
  • 20.45: Fiorentina (İtalya) - LASK (Avusturya)
  • 20.45: Başakşehir - Heidenheim (Almanya)
  • 20.45: Legia Varşova (Polonya) - Lugano (İsviçre)
  • 20.45: HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç)
  • 20.45: Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Cercle Brugge (Belçika)
  • 20.45: Petrocub (Moldova) - Real Betis (İspanya)
  • 20.45: Dinamo Minsk (Belarus) - Larne (Kuzey İrlanda)
  • 20.45: Noah (Ermenistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • 23.00: Gent (Belçika) - TSC (Sırbistan)
  • 23.00: Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rapid Wien (Avusturya)
  • 23.00: Shamrock Rovers (İrlanda) - Borac (Bosna Hersek)
  • 23.00: The New Saints (Galler) - Panathinaikos (Yunanistan)
  • 23.00: Mlada Boleslav (Çekya) - Jagiellonia (Polonya)
  • 23.00: St. Gallen (İsviçre) - Vitoria (Portekiz)
  • 23.00: Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya)

Tüm gözler yarın akşam oynanacak olan Başakşehir - Heidenheim karşılaşmasında olacak. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcisinin zorlu maçında destek için stadyumda yerini alacak taraftarlara büyük görev düşüyor!

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