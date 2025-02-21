UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turuna Kalan Takımlar Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi play-off etabı tamamlandı. Real Betis, Kopenhag, Panathinaikos ve diğerleri son 16 turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 01:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 01:57
UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turuna Kalan Takımlar Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Etabı Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off aşaması geride kaldı ve son 16 turuna kalan takımlar netleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan bu turnuvada, 8 rövanş karşılaşmasıyla belirlenen takımlar ortaya çıktı.

Sonuçlar ve İlerleyecek Takımlar

Yapılan karşılaşmalar neticesinde, Real Betis (İspanya), Borac (Bosna Hersek), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kopenhag (Danimarka), Jagiellonia (Polonya), Celje (Slovenya), Panathinaikos (Yunanistan) ve Molde (Norveç) son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Alınan Sonuçlar

  • Real Betis (İspanya)-Gent (Belçika): 0-1 (3-0)
  • Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Borac (Bosna Hersek): 0-0 (0-1)
  • Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (1-1)
  • Heidenheim (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 1-3 (Uzatmalarda) (2-1)
  • Jagiellonia (Polonya)-TSC (Sırbistan): 3-1 (3-1)
  • APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya): 0-2 (2-2)
  • Panathinaikos (Yunanistan)-Vikingur (İzlanda): 2-0 (1-2)
  • Shamrock Rovers (İrlanda)-Molde (Norveç): 0-1 (Penaltılarla 4-5) (1-0)

Son 16 Turuna Kalan Takımlar

Play-off aşamasını geçerek son 16 turuna kalan takımların yanı sıra, lig aşamasının ilk 8'inde yer alan Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge de doğrudan son 16 turuna katılma hakkı kazandı.

Kura Çekimi ve Maç Tarihleri

Son 16 turunun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. İlgili karşılaşmalar ise 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler, bu heyecan verici mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anderlecht-Fenerbahçe Maçının Ardından David Hubert'tan Açıklamalar
2
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Belli Oldu: Fenerbahçe ve Diğer Takımlar
3
Kupa Voley'de Dörtlü Final Heyecanı: İzmir ve Rize Ev Sahibi Oluyor
4
Eskişehir'de 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
5
Samsunspor, Konyaspor'u Yenerek İlk Yarıdaki Mağlubiyeti Unutmak İstiyor
6
Ekrem Memnun, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
7
Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 Geçti

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu