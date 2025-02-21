UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turuna Kalan Takımlar Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Etabı Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off aşaması geride kaldı ve son 16 turuna kalan takımlar netleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan bu turnuvada, 8 rövanş karşılaşmasıyla belirlenen takımlar ortaya çıktı.

Sonuçlar ve İlerleyecek Takımlar

Yapılan karşılaşmalar neticesinde, Real Betis (İspanya), Borac (Bosna Hersek), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kopenhag (Danimarka), Jagiellonia (Polonya), Celje (Slovenya), Panathinaikos (Yunanistan) ve Molde (Norveç) son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Alınan Sonuçlar

Real Betis (İspanya)-Gent (Belçika): 0-1 (3-0)

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Borac (Bosna Hersek): 0-0 (0-1)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (1-1)

Heidenheim (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 1-3 (Uzatmalarda) (2-1)

Jagiellonia (Polonya)-TSC (Sırbistan): 3-1 (3-1)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya): 0-2 (2-2)

Panathinaikos (Yunanistan)-Vikingur (İzlanda): 2-0 (1-2)

Shamrock Rovers (İrlanda)-Molde (Norveç): 0-1 (Penaltılarla 4-5) (1-0)

Son 16 Turuna Kalan Takımlar

Play-off aşamasını geçerek son 16 turuna kalan takımların yanı sıra, lig aşamasının ilk 8'inde yer alan Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge de doğrudan son 16 turuna katılma hakkı kazandı.

Kura Çekimi ve Maç Tarihleri

Son 16 turunun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. İlgili karşılaşmalar ise 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler, bu heyecan verici mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyor.