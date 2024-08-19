UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen-Trabzonspor Maçını Portekizli Hakem Yönetecek

St. Gallen-Trabzonspor Maçında Hakem Belli Oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen takımıyla karşılaşacak. Bu kritik mücadelede Portekizli hakem Miguel Nogueira düdük çalacak.

Karşılaşmanın Detayları

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, St. Gallen şehrinin adını taşıyan stadyumda TSİ 22.00'de başlayacak bu önemli karşılaşmada, Nogueira'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pedro Martins ve Paulo Bras üstlenecek.

Ayrıca müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Bruno Miguel Carmo Vieira dördüncü hakem olarak görev alırken, Andre Narciso VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak atanmış durumda.

Bu maç, Trabzonspor'un Avrupa arenasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıyor ve tüm gözler sahada olacak.