DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,03 0,23%
ALTIN
4.519,4 -0,27%
BITCOIN
4.623.052,33 -0,39%

UEFA Konferans Ligi: Play-off tamamlandı — Lig aşamasına yükselen 23 takım

UEFA Konferans Ligi play-off turu 23 rövanş maçıyla sona erdi; Beşiktaş ve Başakşehir elenirken 23 takım lig etabına kaldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 00:45
UEFA Konferans Ligi: Play-off tamamlandı — Lig aşamasına yükselen 23 takım

UEFA Konferans Ligi play-off turu tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu, toplam 23 rövanş maçı ile sona erdi ve lig aşamasına kalan takımlar belli oldu.

Lig aşamasına yükselen takımlar

Çekya ekibi Sparta Prag'ın ardından rakiplerini eleyen Noah, Crystal Palace, Omonoia, Hamrun Spartans, Rapid Wien, Lausanne, Universitatea Craiova, AZ Alkmaar, Hacken, Drita, Strasbourg, AEK, Celje, Rakow, Fiorentina, Rayo Vallecano, Shelbourne, Jagiellonia, Breidablik, Shakhtar Donetsk, Legia Varşova, Shamrock Rovers ve Mainz 05, lig etabına kaldı.

Öne çıkan gelişmeler

Beşiktaş, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibi Lausanne'ı İstanbul'da konuk ettiği rövanşta 0-1 mağlup olarak bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.

İstanbul Başakşehir, ilk maçta 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Universitatea Craiova'ya 3-1 yenilerek bu sezon Avrupa defterini kapattı.

Shakhtar Donetsk, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı ekip, ilk maç 1-1 biten eşleşmenin rövanşında Servette'i uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Hamrun Spartans, RFS'yi eleyerek Avrupa kupalarında lig/grup aşamasına yükselen ilk Malta temsilcisi oldu.

Alınan sonuçlar

Noah (Ermenistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 3-2 (4-1)

Fredrikstad (Norveç) - Crystal Palace (İngiltere): 0-0 (0-1)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0 (Penaltılarla 5-4) (1-2)

RFS (Letonya) - Hamrun Spartans (Malta): 2-2 (0-1)

Rapid Wien (Avusturya) - Györi (Macaristan): 2-0 (1-2)

Beşiktaş - Lausanne (İsviçre): 0-1 (1-1)

Universitatea Craiova (Romanya) - İstanbul Başakşehir: 3-1 (2-1)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan): 4-1 (2-0)

CFR Cluj (Romanya) - Hacken (İsveç): 1-0 (2-7)

Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova): 0-1 (1-2)

Brondby (Danimarka) - Strasbourg (Fransa): 2-3 (0-0)

AEK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): 2-0 (1-1)

Banik Ostrava (Çekya) - Celje (Slovenya): 0-2 (0-1)

Arda (Bulgaristan) - Rakow (Polonya): 1-2 (0-1)

Fiorentina (İtalya) - Polissya (Ukrayna): 3-2 (3-0)

Rayo Vallecano (İspanya) - Neman (Belarus): 4-0 (1-0)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda): 0-2 (1-3)

Dinamo City (Arnavutluk) - Jagiellonia (Polonya): 1-1 (0-3)

Virtus (San Marino) - Breidablik (İzlanda): 1-3 (1-2)

Servette (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Legia Varşova (Polonya) - Hibernian (İskoçya): 3-3 (Uzatmalarda) (2-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): 0-0 (2-1)

Mainz 05 (Almanya) - Rosenborg (Norveç): 4-1 (1-2)

İLGİLİ HABERLER

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Konferans Ligi: Play-off tamamlandı — Lig aşamasına yükselen 23 takım
2
Beşiktaş-Lausanne: Solskjaer'den Kırmızı Kart Tepkisi ve Sorumluluk
3
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İyi Kura Çekti
4
Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlayan İlk Türk Yüzücü Oldu
5
Golbol Kadınlar 2. Lig Terfi Müsabakaları Bilecik'te Sona Erdi
6
Zuzek ve Göktan Gürpüz: Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı Öncesi Konuştu
7
Süper Lig 4. Hafta Hakemleri Açıklandı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı