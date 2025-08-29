UEFA Konferans Ligi: Play-off tamamlandı — Lig aşamasına yükselen 23 takım

UEFA Konferans Ligi play-off turu tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu, toplam 23 rövanş maçı ile sona erdi ve lig aşamasına kalan takımlar belli oldu.

Lig aşamasına yükselen takımlar

Çekya ekibi Sparta Prag'ın ardından rakiplerini eleyen Noah, Crystal Palace, Omonoia, Hamrun Spartans, Rapid Wien, Lausanne, Universitatea Craiova, AZ Alkmaar, Hacken, Drita, Strasbourg, AEK, Celje, Rakow, Fiorentina, Rayo Vallecano, Shelbourne, Jagiellonia, Breidablik, Shakhtar Donetsk, Legia Varşova, Shamrock Rovers ve Mainz 05, lig etabına kaldı.

Öne çıkan gelişmeler

Beşiktaş, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibi Lausanne'ı İstanbul'da konuk ettiği rövanşta 0-1 mağlup olarak bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.

İstanbul Başakşehir, ilk maçta 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Universitatea Craiova'ya 3-1 yenilerek bu sezon Avrupa defterini kapattı.

Shakhtar Donetsk, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı ekip, ilk maç 1-1 biten eşleşmenin rövanşında Servette'i uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Hamrun Spartans, RFS'yi eleyerek Avrupa kupalarında lig/grup aşamasına yükselen ilk Malta temsilcisi oldu.

Alınan sonuçlar

Noah (Ermenistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 3-2 (4-1)

Fredrikstad (Norveç) - Crystal Palace (İngiltere): 0-0 (0-1)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0 (Penaltılarla 5-4) (1-2)

RFS (Letonya) - Hamrun Spartans (Malta): 2-2 (0-1)

Rapid Wien (Avusturya) - Györi (Macaristan): 2-0 (1-2)

Beşiktaş - Lausanne (İsviçre): 0-1 (1-1)

Universitatea Craiova (Romanya) - İstanbul Başakşehir: 3-1 (2-1)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan): 4-1 (2-0)

CFR Cluj (Romanya) - Hacken (İsveç): 1-0 (2-7)

Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova): 0-1 (1-2)

Brondby (Danimarka) - Strasbourg (Fransa): 2-3 (0-0)

AEK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): 2-0 (1-1)

Banik Ostrava (Çekya) - Celje (Slovenya): 0-2 (0-1)

Arda (Bulgaristan) - Rakow (Polonya): 1-2 (0-1)

Fiorentina (İtalya) - Polissya (Ukrayna): 3-2 (3-0)

Rayo Vallecano (İspanya) - Neman (Belarus): 4-0 (1-0)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda): 0-2 (1-3)

Dinamo City (Arnavutluk) - Jagiellonia (Polonya): 1-1 (0-3)

Virtus (San Marino) - Breidablik (İzlanda): 1-3 (1-2)

Servette (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Legia Varşova (Polonya) - Hibernian (İskoçya): 3-3 (Uzatmalarda) (2-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): 0-0 (2-1)

Mainz 05 (Almanya) - Rosenborg (Norveç): 4-1 (1-2)