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UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Başlıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu yarın tek maçla başlayacak. Türk takımları da sahne alacak.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:34
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nin Play-Off Turu Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunun ilk ayağı, yarın tek maçla sahne alacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü en önemli turnuvasında, 20-22 Ağustos tarihleri arasında toplam 24 karşılaşma oynanacak.

Türk Takımları Mücadele Edecek

RAMS Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe günü Türkiye saati ile 21:45'te İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımına konuk olacak. Diğer bir Türk temsilcisi Trabzonspor ise aynı gün 22:00'de İsviçre'nin St. Gallen ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.

Rövanş Maçları

Rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Play-Off Turu İlk Maç Programı

Yarın oynanacak ilk maçın programı şu şekilde:

  • 19:00 Noah (Ermenistan) - Ruzomberok (Slovakya)

Çarşamba ve Perşembe günleri için planlanan maçlar ise aşağıda belirtilmiştir:

21 Ağustos Çarşamba:

  • 19:45 Vitoria (Portekiz) - Zrinjski (Bosna Hersek)

22 Ağustos Perşembe:

  • 19:00 Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
  • 19:00 Legia (Polonya) - Drita (Kosova)
  • 19:00 Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan)
  • 19:30 Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler)
  • 20:00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan)
  • 20:00 Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya)
  • 20:00 Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan)
  • 20:00 Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya)
  • 20:00 Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya)
  • 20:30 CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • 21:00 Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra)
  • 21:00 Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
  • 21:00 Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan)
  • 21:00 Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya)
  • 21:15 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika)
  • 21:30 Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)
  • 21:45 Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)
  • 21:45 St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir
  • 22:00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)
  • 22:00 St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor
  • 22:00 Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)
  • 22:00 Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre)

Futbolseverler, bu maçların heyecanını dört gözle bekliyor.

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