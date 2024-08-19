UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nin Play-Off Turu Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunun ilk ayağı, yarın tek maçla sahne alacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü en önemli turnuvasında, 20-22 Ağustos tarihleri arasında toplam 24 karşılaşma oynanacak.

Türk Takımları Mücadele Edecek

RAMS Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe günü Türkiye saati ile 21:45'te İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımına konuk olacak. Diğer bir Türk temsilcisi Trabzonspor ise aynı gün 22:00'de İsviçre'nin St. Gallen ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.

Rövanş Maçları

Rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Play-Off Turu İlk Maç Programı

Yarın oynanacak ilk maçın programı şu şekilde:

19:00 Noah (Ermenistan) - Ruzomberok (Slovakya)

Çarşamba ve Perşembe günleri için planlanan maçlar ise aşağıda belirtilmiştir:

21 Ağustos Çarşamba:

19:45 Vitoria (Portekiz) - Zrinjski (Bosna Hersek)

22 Ağustos Perşembe:

19:00 Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya) 19:00 Legia (Polonya) - Drita (Kosova)

Legia (Polonya) - Drita (Kosova) 19:00 Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan)

Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan) 19:30 Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler)

Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler) 20:00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan) 20:00 Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya)

Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya) 20:00 Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan)

Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan) 20:00 Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya)

Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya) 20:00 Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya)

Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya) 20:30 CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) 21:00 Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra)

Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra) 21:00 Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) 21:00 Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan)

Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan) 21:00 Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya)

Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya) 21:15 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika)

Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika) 21:30 Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)

Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika) 21:45 Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)

Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya) 21:45 St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir

St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir 22:00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda) 22:00 St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor

St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor 22:00 Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan) 22:00 Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre)

Futbolseverler, bu maçların heyecanını dört gözle bekliyor.