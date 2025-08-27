UEFA Konferans Ligi: Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir rövanşı öncesi Radoi'den uyarı

UEFA Konferans Ligi rövanşı: Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir

Mirel Radoi maç öncesinde konuştu

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İstanbul Başakşehir'i konuk edecek Romanya ekibi Universitatea Craiova'da teknik direktör Mirel Radoi, karşılaşmanın favorisi olmadıklarını söyledi.

Radoi ve oyunculardan Tudor Baluta, maç öncesi Ion Oblemenco Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Radoi, turu geçmek için hazırlandıklarını belirterek, "Turu geçmek için hazırlanıyoruz. 2-1 kazandığımız ilk maça göre daha iyi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin ilk maçta iyi oynadığını vurgulayan Radoi, oyuncuları tek tek değerlendirdiklerinde karşılarındaki takımın daha değerli olduğunu söyledi: "Maçı kazanmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Bu maçın favorisi olduğumuzu söyleyenlerle aynı fikirde değilim. Senden daha iyi bir takımla karşı karşıya geldiğinde onu iki kere kandırmak kolay değildir. Bunu bir kere yaptık."

Rumen teknik adam, rakibin artık kendilerini gördüğünü belirterek, "İstanbul Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi kalmadı. Bu tarz maçlara iyi hazırlanıyorlar." diye konuştu.

"Kulübümüz zor günler geçiriyor"

Yarın büyük bir sorumluluk taşıdığını söyleyen Radoi, duygularını ve sorumluluğu taşıyacağını vurguladı: "Maçın duygusunu yaşayacağım. Maç sonucunu da düzgün yaşayacağım. Oyuncularımın üzerinden sorumluluğu almak istiyorum. Kulübümüz zor günler geçiriyor. Finansal olarak sorun yaşıyoruz."

44 yaşındaki teknik adam, taraftara da güvenerek oyuncuları motive etmek istediğini ifade etti: "Yarınki maç oldukça heyecanlı geçecek. Taraftarlarımız, takımı destekleyecektir. Taraftarlar, kazansak da kaybetsek de oyuncularımızı alkışlayacaktır. Oyuncularım, ellerinden geleni yapıyor."

Radoi, karşılaşmanın kulübün geleceğini etkileyebileceğini sözlerine ekledi: "Baskının bir faydası yok. Finansal açıdan bizim için önemli bir maça çıkacağız. Çok büyük kayıplarımız var. Finansal problemler yaşıyoruz. İstanbul Başakşehir için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yarınki maç bizim için daha önemli."

Tudor Baluta: "İstediğimiz sonucu almak için hazırız"

Orta saha oyuncusu Tudor Baluta, takımın hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Hazırlıklarımız tamamlandı. Heyecanla bu maçı bekliyoruz." dedi. Baluta, ilk maça göre daha zor geçeceğini kesin hükme bağlamadı ancak karşılaşmanın önemine dikkat çekti: "İlk maçtan daha zor geçecek diyemem ama önemli karşılaşma olduğu kesin. Hep beraber sonucu göreceğiz. İstediğimiz sonucu almak için hazırız."

Baluta, maçın "kapalı gişe" oynanacak olmasının takımı motive ettiğini söyleyerek, "Çok önemli bir maç olacak. Maçın sonucu ne olursa olsun sonuna kadar savaşacağız. Hep beraber maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca kapalı gişe atmosferinin kendisi için çocukluk hayali gibi olduğunu ekledi: "Bunu yaşamak için bekliyoruz. Bunun bize çok fayda getireceğini düşünüyorum."

Önemli not: Universitatea Craiova, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın İzmir'de değil, Ion Oblemenco Stadı'nda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.