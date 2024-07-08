UEFA'nın Merih Demiral’a verdiği cezaya tepki! Azerbaycanlı sunucudan olay gönderme

UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'ya karşı attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle kardeş ülke Azerbaycan, bu karara sert tepki gösterdi.



CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN DESTEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı. Aliyev, bu kararın haksız olduğunu ve UEFA’nın çift standart uyguladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Merih Demiral’a olan desteğini ve dayanışmasını ifade ederken, Azerbaycan halkının da aynı görüşte olduğunu vurguladı.

AZERBAYCAN MEDYASINDAN SERT TEPKİLER

Azerbaycan medyası da UEFA'nın kararına sert tepki gösterdi. Bir Azerbaycan kanalında yayın yapan spiker, Fransa'nın sembolü olan horozla, bozkurt işaretini karşılaştırarak UEFA’ya seslendi. Spiker, "Hürmetli UEFA yetkilileri, şimdi biz ne edek? Sizin sembolünüz budur." diyerek horoz görselini paylaşırken, "bizimki de budur" diyerek 'bozkurt' işareti yaptı. Spiker, konuşmasını "Bizim, sizin horozunuzla işimiz yok. Siz de bizim canavara parmak uzatmayın." sözleriyle sürdürdü.

Azerbaycanlı spikerin bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu ve en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Hem Türkiye'den hem de Azerbaycan'dan birçok kullanıcı, Merih Demiral’a destek mesajları yağdırdı. Kullanıcılar, UEFA’nın kararını eleştirirken, Merih’in bozkurt işaretinin kültürel bir ifade olduğunu vurguladı.



ULUSLARARASI TEPKİLER

Merih Demiral’a verilen ceza, yalnızca Azerbaycan ve Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da tartışma yarattı. Birçok spor yorumcusu ve futbolsever, UEFA’nın kararının adil olup olmadığını sorguladı. Özellikle, farklı ülkelerin milli futbolcularının yaptıkları sembolik hareketlerle karşılaştırıldığında, bu cezanın orantısız olduğu görüşü ağır bastı.