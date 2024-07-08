Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

UEFA'nın Merih Demiral’a verdiği cezaya tepki! Azerbaycanlı sunucudan olay gönderme

UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maç cezası, Azerbaycan'da büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan medyası, karara karşı tepkilerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 19:42
UEFA'nın Merih Demiral’a verdiği cezaya tepki! Azerbaycanlı sunucudan olay gönderme

UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'ya karşı attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle kardeş ülke Azerbaycan, bu karara sert tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN DESTEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı. Aliyev, bu kararın haksız olduğunu ve UEFA’nın çift standart uyguladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Merih Demiral’a olan desteğini ve dayanışmasını ifade ederken, Azerbaycan halkının da aynı görüşte olduğunu vurguladı.

AZERBAYCAN MEDYASINDAN SERT TEPKİLER

Azerbaycan medyası da UEFA'nın kararına sert tepki gösterdi. Bir Azerbaycan kanalında yayın yapan spiker, Fransa'nın sembolü olan horozla, bozkurt işaretini karşılaştırarak UEFA’ya seslendi. Spiker, "Hürmetli UEFA yetkilileri, şimdi biz ne edek? Sizin sembolünüz budur." diyerek horoz görselini paylaşırken, "bizimki de budur" diyerek 'bozkurt' işareti yaptı. Spiker, konuşmasını "Bizim, sizin horozunuzla işimiz yok. Siz de bizim canavara parmak uzatmayın." sözleriyle sürdürdü.

Azerbaycanlı spikerin bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu ve en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Hem Türkiye'den hem de Azerbaycan'dan birçok kullanıcı, Merih Demiral’a destek mesajları yağdırdı. Kullanıcılar, UEFA’nın kararını eleştirirken, Merih’in bozkurt işaretinin kültürel bir ifade olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Merih Demiral’a verilen ceza, yalnızca Azerbaycan ve Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da tartışma yarattı. Birçok spor yorumcusu ve futbolsever, UEFA’nın kararının adil olup olmadığını sorguladı. Özellikle, farklı ülkelerin milli futbolcularının yaptıkları sembolik hareketlerle karşılaştırıldığında, bu cezanın orantısız olduğu görüşü ağır bastı.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL devlet yardımı! Tek şartla kadın erkek herkese ödenecek

Düğüne gidecekler oh çekecek! Bu altın sadece 600 TL: Kuyumcularda yok satıyor

Cebinde Ziraat Bankkart taşıyanlar hemen başvursun! Her müşteriye 1000 TL para iadesi başladı

Akaryakıt fiyatlarına ÖTV tokadı! Benzin, motorin, LPG fiyatları hayrete düşürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli promosyonu almayanlar dikkat! 7 bankada promosyon fırtınası başladı: İşte en yüksek rakam!

Cebinde Ziraat Bankkart taşıyanlar hemen başvursun! Her müşteriye 1000 TL para iadesi başladı

Akaryakıt fiyatlarına ÖTV tokadı! Benzin, motorin, LPG fiyatları hayrete düşürecek

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL devlet yardımı! Tek şartla kadın erkek herkese ödenecek

Bankalar parası olanı maaşa bağladı! 500.000 TL'ye oturduğunuz yerden bu kadar kazanmak mümkün

Düğüne gidecekler oh çekecek! Bu altın sadece 600 TL: Kuyumcularda yok satıyor

Gözaltı morluklarına veda edin! Bu yöntemi bilenler ışıl ışıl gözaltlarına sahip oluyor

Piyasalarda yer yerinden oynayacak! Dolarda 3 TL'lik flaş değişim: Dolar biriktirenler dikkat!

Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! Altın fiyatları o saatten sonra tırmanışa geçecek!

Bakanlık o ailelere 1500 TL nakdi yardım verecek! Bakanlığa başvuran her ay ödeme alıyor

Sadece 10.000 TL peşinatla sıfır otomobil fırsatı! Toyota dev kampanyayla çıldırttı

Memurlar bu habere kahrolacak! Maaşlarından 2.022 TL şak diye kesilecek