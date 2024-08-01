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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Sonuçları ve Eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda takımlar belirlenirken, 3. eleme turundaki eşleşmeler de netleşti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:02
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Sonuçları ve Eşleşmeler

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş karşılaşmaları sona erdi ve tur atlayan takımlar belli oldu. Bu turda Norveç'ten Bodo/Glimt, Ukrayna'dan Dinamo Kiev, Danimarka'dan Midtjylland, Polonya'dan Jagiellonia Bialystok, Yunanistan'dan PAOK, Romanya'dan FCSB ve Bulgaristan'dan Ludogorets 1945 mücadele ederek bir üst tura geçmeyi başardı.

2. Eleme Turu Rövanş Sonuçları

Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

  • RFS-Bodo/Glimt: 1-3 (Toplam: 0-4)
  • Dinamo Minsk-Ludogorets 1945: 1-0 (Toplam: 0-2)
  • Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (Toplam: 2-6)
  • Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (Toplam: 3-0)
  • Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (Toplam: 1-1)
  • Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (Toplam: 4-0)
  • Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (Toplam: 2-3)

Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde belirtilmiştir.

3. Eleme Turu Eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

  • Lig Yolu
    Lille (Fransa) - Fenerbahçe
    Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
    Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rangers (İskoçya)
    Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)
  • Şampiyonlar Yolu
    Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)
    Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
    Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya)
    Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan)
    Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan)
    Jagiellonia Bialystok (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç)

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