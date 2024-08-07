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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayak Maçları Sona Erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk ayak maçları sonuçlandı, rövanşlar 13 Ağustos'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:44
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayak Maçları Sona Erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayak Sonuçları

2023 yılı için düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı, oldukça heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Üç önemli karşılaşmanın oynandığı bu tur, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir aşama olarak biçilmiştir.

Müsabakalarda Elde Edilen Sonuçlar

İlk ayakta öne çıkan sonuçlar, takımlar arasında rekabetin ne denli kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. İşte sonuçlar:

  • Slavia Prag (Çek Cumhuriyeti) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1
  • Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
  • Jagiellonia (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-1

Özellikle Slavia Prag'ın, Union Saint-Gilloise'i geçmesi, gelecekte Fenerbahçe ile olabilecek bir eşleşmenin de habercisi oldu. Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lille ile zorlu bir mücadeleye çıkarken, bu takımın ilerleyen turdaki rakibi Slavia Prag olabilir.

Rövanş Mücadelesi

Bu heyecan dolu karşılaşmaların rövanşları, 13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Takımlar, bu turdan başarıyla geçmek için yeniden sahaya çıkacaklar.

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