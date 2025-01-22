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UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Haftası Başladı: Kıran Kırana Mücadeleler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası başladı. Milli oyuncularımızın da sahne aldığı maçlarda heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 01:07
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Haftası Başladı: Kıran Kırana Mücadeleler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. Hafta Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası, bu akşam oynanan 9 maçla start aldı. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica'nın sahasında Barcelona'ya karşı oynadığı maçta ilk 11'de yer aldı. İlk yarısını 3-1 önde kapatan Benfica, son dakikalarda Barcelona'ya 5-4 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu 71. dakikada, Orkun Kökçü ise 80. dakikada oyundan alındı.

İtalya'dan Golsüz Beraberlik

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. Maçın başlangıç kadrosunda yer almayan milli futbolcu Yıldız, 66. dakikada oyuna dahil olsa da maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Nuri Şahin'in Ekibi Şanssızdı

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta İtalyan ekibi Bologna'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç, Dortmund'un zorlu haftalarına bir yenisini eklemiş oldu.

7. Haftanın Sonuçları

7. haftanın ilk günü alınan sonuçlar ise şu şekilde:

  • Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere): 1-0
  • Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya): 5-0
  • Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 4-5
  • Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1
  • Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya): 0-0
  • Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya): 1-3
  • Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3
  • Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-1
  • Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-1

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