UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0-1 Atletico Madrid — Maç Devam Ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0 - Atletico Madrid 1 (Maç devam ediyor)

7. hafta randevusu: İlk 15 dakika tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin 15 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçti. Karşılaşma hâlen devam ediyor ve her iki takım da galibiyet için sahada yoğun çaba gösteriyor.

Maçın ilerleyen bölümünde gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

