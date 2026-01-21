UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0-1 Atletico Madrid — Maç Devam Ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, evinde Atletico Madrid karşısında 15. dakikada 1-0 geride.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 21:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:14
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0 - Atletico Madrid 1 (Maç devam ediyor)

7. hafta randevusu: İlk 15 dakika tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin 15 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçti. Karşılaşma hâlen devam ediyor ve her iki takım da galibiyet için sahada yoğun çaba gösteriyor.

Maçın ilerleyen bölümünde gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

