UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da Futbolseverlerle Buluştu

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, İstanbul'da futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Kupa, 2024-2025 sezonu şampiyonunu bekliyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:33
UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da Futbolseverlerle Buluştu

UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da Sergilendi

UEFA Şampiyonlar Ligi, bu yıl kazanan takımın kaldıracağı kupayı İstanbul'da sergilemeye başladı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluk kupası, Oppo sponsorluğunda Divan Kuruçeşme'de futbolseverler ile buluştu.

2024-2025 Sezonu Şampiyonu Almanya'da Belirlenecek

2024-2025 sezonunun şampiyonunun belirleneceği final maçı, mayıs ayının sonunda Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da gerçekleştirilecek.

İstanbul'da sergilenen bu prestijli kupa, şampiyon takımın oyuncularının ellerinde yükselecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kaldıracağı kupa İstanbul'da sergilendi. Avrupa'nın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kaldıracağı kupa İstanbul'da sergilendi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonun sponsorlarından Oppo'nun İstanbul'a getirdiği kupa, Divan Kuruçeşme'de futbolseverlerle buluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kaldıracağı kupa İstanbul'da sergilendi. Avrupa'nın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kaldıracağı kupa İstanbul'da sergilendi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonun sponsorlarından Oppo'nun İstanbul'a getirdiği kupa, Divan Kuruçeşme'de futbolseverlerle buluştu.

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