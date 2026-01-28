UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City 2-0 Galatasaray (İlk Yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakika: Sol taraftan Ait Nouri’nin ortasında iyi yükselen Haaland’ın penaltı noktasının sağından uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
11. dakika: Doku’nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Haaland, ceza sahası içinde karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan’ın üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi. 1-0
24. dakika: Bernardo’nun pasında topla buluşan O’Reilly’nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
26. dakika: Sallai’nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen’in şutunda kaleci Donnarumma iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
29. dakika: Sol taraftan Doku’nun pasında Cherki ceza sahası sol çaprazında topla buluşup yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
Stat ve Hakem
Stat: Etihad
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo
Kadrolar
Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdulkodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait Nouri, Bernardo Silva, Nico O’Reilly, Rayan Cherki, Omar Marmoush, Jeremy Doku (Phil Foden dk. 37), Erling Haaland
Yedekler: James Trafford, Marcus Bettinelli, Tijjani Reijnders, Nicolas Gonzalez, Charlie Gray, Divine Mukasa, Max Alleyne, Rico Lewis, Stephen-Nevin Mfuni
Teknik Direktör: Pep Guardiola
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstatistikler
Goller: Erling Haaland (dk. 11), Rayan Cherki (dk. 29) (Manchester City)
Sarı kart: Mario Lemina (Galatasaray)
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. VE SON HAFTASINDA GALATASARAY, DEPLASMANDA İNGİLİZ EKİBİ MANCHESTER CİTY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI EV SAHİBİNİN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.