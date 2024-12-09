UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın heyecanı yarın başlıyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, 6. hafta karşılaşmaları yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

6. hafta maçları programı (TSİ) şu şekilde:

Yarın:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Celtic (İskoçya)

20.45 Girona (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Leipzig (Almanya) - Aston Villa (İngiltere)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - PSG (Fransa)

23.00 Brest (Fransa) - PSV (Hollanda)

11 Aralık Çarşamba:

20.45 Atletico Madrid (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz) - Bologna (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Monaco (Fransa)

23.00 Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre)

Futbolseverler heyecan dolu bu karşılaşmalarda takımlarını desteklemek için ekran başına geçecek!