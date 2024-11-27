UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşinci Hafta Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşinci Hafta Mücadeleleri Başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, beşinci hafta maçları başladı.

Bu hafta içerisinde toplamda 9 maç gerçekleştirildi. Gecenin en dikkat çekici sonucu, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in, Çek temsilcisi Sparta Prag'ı deplasmanda 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi oldu.

Diğer dikkat çekici karşılaşmalar arasında, Atalanta'nın deplasmanda Young Boys'u ve Bayer Leverkusen'in Salzburg'u her iki takımın da 5-0'lık skorlarla yenmesi öne çıktı.

Maç sırasında Manchester City, sahasında Feyenoord ile 3-0 öne geçmesine rağmen, son 15 dakikada yediği gollerle maç 3-3 berabere sonuçlandı.

Gecenin öne çıkan bir diğer maçı ise Bayern Münih'in Paris Saint Germain'i 1-0'lık skorla mağlup etmesiyle gerçekleşti. Kim Min-jae'nin attığı gol, Bayern'e galibiyeti getirdi.

Alınan Sonuçlar:

Slovan Bratislava - Milan: 2-3

Sparta Prag - Atletico Madrid: 0-6

Manchester City - Feyenoord: 3-3

Bayern Münih - Paris Saint Germain: 1-0

Inter - Leipzig: 1-0

Barcelona - Brest: 3-0

Bayer Leverkusen - Salzburg: 5-0

Sporting - Arsenal: 1-5

Young Boys - Atalanta: 1-6

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