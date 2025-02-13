DOLAR
36,09 -0,01%
EURO
37,55 -0,47%
ALTIN
3.371,46 -0,17%
BITCOIN
3.534.160,2 -0,91%

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off Turu Maç Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı. İşte sonuçlar: Club Brugge 2-1 Atalanta, Celtic 1-2 Bayern Münih, Feyenoord 1-0 Milan, Monaco 0-1 Benfica.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 01:03
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 01:03
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off Turu Maç Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off Turu Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçları geride kaldı. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda oynanan toplamda 4 karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Oynanan Maçların Sonuçları

Aşağıda, play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar yer alıyor:

  • Club Brugge (Belçika) - Atalanta (İtalya): 2-1
  • Celtic (İskoçya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
  • Feyenoord (Hollanda) - Milan (İtalya): 1-0
  • Monaco (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-1

Müsabakaların rövanşları, 18 Şubat tarihinde oynanacak. Takımlar, tur atlamak için büyük bir mücadele verecek.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Celtic Taraftarlarından İsrail'e Protesto: Kırmızı Kart Çağrısı
2
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off Turu Maç Sonuçları
3
Alvaro Morata, Galatasaray İçin İstanbul'a Ulaştı
4
Ergin Ataman, Türkiye-Macaristan Maçında Milli Takımın Başında
5
Paris 2024 Olimpiyatları: Buse Savaşkan Yüksek Atlama Finallerinde 10'uncu Oldu
6
Fatih Tekke: Türk Futbolundaki Problem Kişiler Üzerinden Tanımlanmalı
7
Amed Sportif Faaliyetler Maç Sonrası Zemin Sorununu Gündeme Getirdi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor