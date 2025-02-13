UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off Turu Maç Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off Turu Tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçları geride kaldı. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda oynanan toplamda 4 karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne oldu.
Oynanan Maçların Sonuçları
Aşağıda, play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar yer alıyor:
- Club Brugge (Belçika) - Atalanta (İtalya): 2-1
- Celtic (İskoçya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
- Feyenoord (Hollanda) - Milan (İtalya): 1-0
- Monaco (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-1
Müsabakaların rövanşları, 18 Şubat tarihinde oynanacak. Takımlar, tur atlamak için büyük bir mücadele verecek.