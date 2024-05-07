UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk finalist bu akşam belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sona yaklaşırken, final heyecanı başlayacak. Bu akşam, Paris Saint Germain ve Borussia Dortmund arasında yarı final rövanş maçı oynanacak. Üstünlük sağlayan ekip ise finale ismini yazdıracak ilk takım olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez final oynamak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, Paris Saint Germain’e konuk olacak. Almanya ekip, kendi sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Bu akşam (7 Mayıs) Parc des Princes'te oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve heyecan verici mücadele TV 8,5 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.